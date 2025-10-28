Ce categorii de angajați vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se fac actualizările

O decizie importantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție aduce vești semnificative pentru personalul activ și pensionat din structurile de apărare și ordine publică. Hotărârea nr. 75 din 18 noiembrie 2024 stabilește modul corect de aplicare a majorării de până la 50% prevăzută de Legea 153/2017, punând capăt interpretărilor diferite din instituțiile statului. Efectele deciziei se vor resimți nu doar în veniturile actuale ale angajaților, ci și în cuantumul pensiilor, care vor fi recalculate în baza noilor valori salariale.

Ce prevede decizia ICCJ și cui se aplică

Articolul 15 din Anexa VI a Legii 153/2017 oferă posibilitatea majorării salariilor de funcție pentru categoriile profesionale care activează în domenii cu risc crescut sau responsabilități deosebite. Printre cei vizați se numără personalul militar, polițiștii, jandarmii, pompierii din cadrul ISU, angajații din penitenciare și personalul civil implicat direct în misiuni speciale.

Majorarea poate fi de 30%, 40% sau 50% din solda sau salariul de funcție, în funcție de gradul de dificultate al activității și de riscurile asumate. Practic, este o formă de recunoaștere a muncii depuse într-un sector esențial pentru securitatea și protecția cetățenilor.

Decizia ICCJ vine să clarifice o problemă care a persistat ani la rând: multe instituții au aplicat majorarea la un salariu plafonat, cel valabil în decembrie 2018, fără a ține cont de actualizările ulterioare. Această practică a fost considerată greșită, iar instanța supremă a stabilit că procentul trebuie aplicat la salariul de funcție efectiv aflat în plată, fără limitări artificiale.

Cum se va face recalcularea și ce impact are asupra veniturilor

În perioada 2019–2023, numeroși angajați din domeniile menționate au fost dezavantajați de modul în care s-au aplicat aceste majorări. Recalcularea decisă acum permite ca sumele restante să fie actualizate la nivelul real, reflectând salariile efective din acele perioade.

Aceasta înseamnă că fiecare persoană poate solicita recalcularea diferențelor salariale, iar instanțele au început deja să oblige instituțiile să plătească sumele datorate. Diferențele pot fi consistente, în unele cazuri ajungând la zeci de mii de lei, mai ales dacă sunt incluse și actualizările cu rata inflației și dobânda legală penalizatoare.

Pentru cei care s-au pensionat deja, recalcularea salariilor din perioada activă are un efect direct asupra pensiei. Corectarea bazei salariale conduce automat la o actualizare a fișei de pensie, ceea ce se traduce printr-o creștere a pensiei lunare și plata diferențelor retroactive.

Atenție la termenul de prescripție

Chiar dacă decizia Înaltei Curți oferă claritate și dreptate, recuperarea diferențelor salariale este condiționată de respectarea termenului general de prescripție de trei ani. Potrivit legislației, doar sumele aferente ultimilor trei ani pot fi solicitate în mod direct, însă fiecare caz trebuie analizat separat.

Specialiștii atrag atenția că, în funcție de data scadenței fiecărui drept, de eventualele suspendări sau întreruperi ale termenului de prescripție, unele sume pot fi totuși recuperate integral. Astfel, chiar dacă pentru o parte dintre perioade termenul pare expirat, există situații în care beneficiarii pot primi toate drepturile restante.