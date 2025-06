Ce carte ar trebui să citești în funcție de jocul tău video preferat. Recomandări pentru serile în care vrei să stai liniștit

Pentru pasionații de jocuri video care caută o experiență narativă similară în lumea cărților, propunem un ghid original în acest sens: ce roman să citești în funcție de jocul preferat.

Selecția include titluri din literatură fantasy, science-fiction, horror și thriller, toate alese astfel încât să reflecte tematici, atmosferă sau structuri narative asemănătoare cu cele din jocuri video celebre.

Astfel, fanii The Legend of Zelda: The Wind Waker sunt îndemnați să încerce Tress of the Emerald Sea de Brandon Sanderson, o aventură marină fantastică, cu o eroină care pornește pe mare pentru a-și salva iubitul, scrie publicația GameSpot.

Jucătorii Destiny ar putea aprecia Empire of Silence de Christopher Ruocchio, un space-opera în care se împletesc tehnologia și misticismul.

În cazul celor care iubesc RPG-ul clasic Dragon Age, romanul Throne of Glass de Sarah J. Maas vine cu o combinație de intrigă politică, magie și romance. Pentru pasionații de mister și atmosferă întunecată, After Dark de Haruki Murakami este alegerea ideală dacă ai jucat Persona 4.

Literatura și gamingul: două lumi cu multe puncte de întâlnire

Lista continuă cu sugestii pentru aproape orice gen de joc. Pentiment, un titlu istoric și narativ de la Obsidian, este asociat cu romanul lui Umberto Eco Numele trandafirului, care oferă o investigație medievală într-o mănăstire.

Bloodborne, un horror gotic, se potrivește perfect cu Between Two Fires de Christopher Buehlman, plasat într-o Europă devastată de o Apocalipsă religioasă.

Jucătorii de Persona 5 pot regăsi dinamica unei echipe carismatice în Six of Crows de Leigh Bardugo, în timp ce Hades, cu mitologia sa greacă reinterpretată, are drept echivalent literar romanul Circe de Madeline Miller.

Pentru cei atrași de lumi urbane pline de intrigi, Yakuza se leagă de Jade City de Fonda Lee, iar Infamous de Vicious de V. E. Schwab. Iubitorii de Final Fantasy XVI sunt direcționați către The Way of Kings, tot de Brandon Sanderson, un adevărat monument epic de high-fantasy.

Recomandările includ și titluri pentru fanii Life is Strange (We Are Okay), Silent Hill 2 (Bone White), Control (Authority de Jeff VanderMeer), sau Castlevania (Empire of the Vampire de Jay Kristoff).

Jocuri care devin cărți în mintea cititorului

Se propune, de asemenea, un dialog între experiența interactivă și lectura pasivă, sugerând că lumea jocurilor video nu e separată de cea literară, ci dimpotrivă, o poate completa și adânci.

Astfel, dacă ai rezonat cu atmosfera din STALKER, ai putea fi fascinat de Roadside Picnic, romanul sovietic care a stat la baza universului Zonei. Mass Effect e asociat cu Conquerors’ Pride de Timothy Zahn, o aventură spațială cu dileme morale și contacte interspecii.