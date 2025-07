Ce a pățit Cristian Popescu Piedone la finalul percheziției de la locuința sa. Șeful ANPC, dus la audieri: „Nu s-a găsit nimic”

Cristian Popescu Piedone este vizat de procurorii DNA pentru fapte de corupție. s-au făcut percheziții la locuința sa, marți dimineață. Atât la intrarea în casă cât și la finalul acțiunii, șeful ANPC a făcut câteva declarații în fața jurnaliștilor prezenți.

La finalul percheziției de la locuința sa, Cristian Popescu Piedone a ieșit pentru a se îndrepta către mașina ce l-a dus la audieri. În momentul în care și-a făcut apariția, acesta a fost înconjurat de reporterii trimiși pe teren. Vizibil deranjat de situația în care era pus, șeful ANPC a cerut reprezentanților presei să îi permită să treacă, să nu îi mai blocheze calea.

Piedone a precizat că percheziția s-a finalizat și că s-a desfășurat în „condiții extrem de profesionale”, adăugând că „nu s-a ridicat nimic, nu s-au găsit documentele solicitate”. Întrebat ce au găsit procurorii la percheziții, Piedone a declarat: „Nimic”. Piedone a mai declarat că la perchezițiile de la ANPC a participat unul dintre avocații săi și că se îndreaptă spre audieri, la sediul DNA central.

Cristian Popescu Piedone a făcut declarații presei în fața locuinței sale din Bragadiru, marți dimineață, în momentul în care procurorii DNA au ajuns pentru efectuarea perchezițiilor. Acesta a menționat că ancheta ar viza comandamentul desfășurat în luna mai pe Valea Prahovei, însă a subliniat că nu a coordonat personal acea acțiune.

Totodată, Piedone a confirmat că are o relație de prietenie „de ani și ani” cu fostul lider liberal Dan Radu Rușanu, însă a negat că i-ar fi transmis acestuia informații privind eventuale controale, susținând că nu a intervenit în niciun fel în desfășurarea activităților instituției.

„Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în luna mai. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani și ani de zile, dar nu am avut niciun schimb de informații. Nu-mi aduc aminte cu certitudine că s-a întâmplat acest lucru. Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat da, am deranjat extrem de mult, de la corporații, multe și multe altele pe care nu le știți din spatele acestor povești. Voi demonstra prezumția mea de nevinovăție care există și trebuie să o duc la capăt. Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate. Nu există dovadă”, a declarat Cristian Popescu Piedone.