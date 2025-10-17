Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
17 oct. 2025 | 10:36
de Badea Violeta

Ce au observat locatarii blocului din Rahova cu puțin timp înainte de explozie. Martorii spun că se simțea un miros ciudat

ACTUALITATE
Ce au observat locatarii blocului din Rahova cu puțin timp înainte de explozie. Martorii spun că se simțea un miros ciudat
Bloc distrus in Rahova. Sursa foto: Facebook

O explozie puternică a zguduit vineri dimineață, 17 octombrie, un bloc de pe Calea Rahovei, în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, din București. Locatarii au fost evacuați de urgență, iar primele informații indică doi morți și patru răniți. Incidentul pare să fi fost provocat de o acumulare de gaze, iar autoritățile sunt la fața locului pentru salvarea victimelor și prevenirea altor accidente.

Ce simțeau locatarii înainte de explozie

Martorii spun că încă de ieri se simțea un miros ciudat de gaze în bloc, iar o firmă urma să verifice situația.

”Am simțit că este o bombă nucleară”, a declarat o femeie care locuiește în apropiere, potrivit Digi24.

Alt locatar a spus: „Stăteam în pat și s-a auzit o bubuitură foarte foarte puternică. Patul s-a mutat mai față. Am crezut că e cutremur”. Se pare că explozia a survenit exact din cauza acelei scurgeri de gaze, ceea ce explică mirosul puternic resimțit de oameni înainte de incident.

Cum intervin autoritățile și ce măsuri s-au luat

Prefectul Capitalei a declarat: ”Suntem la fața locului, e un eveniment nefericit, înțeleg că a fost o explozie în urma unei acumulări de gaze, echipajele sunt mobilizate, caută atât răniți și orice persoană poate fi ajutată, din păcate înțeleg că există decese, nu vă pot da detalii.

La nivelul liceului nu există victime. Eu sunt la faţa locului, nu simt miros de gaze, dar vă pot spune că a fost o acumulare de gaze și o explozie. Important nu e de ce s-a întâmplat ci cum salvăm pe toată lumea.

Din informațiile mele nu știu să fie cineva afectat în afara blocului, dacă e cineva, e deja în mâinile echipajelor de salvare. Momentan, prioritatea e să ne asigurăm că nu mai se întâmplă vreo nenorocire”.

Administratorul blocului a menționat că explozia ar fi pornit de la o centrală, dar informația nu este confirmată oficial, potrivit Digi 24. Echipele de intervenție continuă evaluarea pagubelor și caută eventuale persoane prinse sub dărâmături.

Ce pagube au fost produse și cum afectează locatarii

Explozia a afectat mai multe etaje ale blocului, iar zeci de locatari au fost evacuați pentru siguranța lor. Clădirea prezintă distrugeri semnificative, iar accesul în zonă este restricționat.

Autoritățile verifică toate apartamentele pentru a preveni alte incidente și pentru a oferi ajutor celor răniți. Comunitatea este în alertă, iar ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele exploziei și pentru a preveni accidente similare în viitor.

