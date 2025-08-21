Ce ar trimite Statele Unite în Romania ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Europenii s-au exprimat clar

Ultima ora
21 aug. 2025
Daoud Andra

Discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, menite să creeze condițiile pentru un eventual acord de pace cu Rusia, capătă tot mai multă consistență în spațiul euro-atlantic. Una dintre cele mai recente propuneri venite din partea mai multor state membre NATO vizează România: aliații europeni își doresc ca Statele Unite să trimită aici avioane de vânătoare F-35, în cadrul angajamentelor occidentale față de Kiev.

Presiunea aliaților asupra Washingtonului

Informațiile, relatate de The Times, arată că europenii pun presiune pe administrația americană pentru a găsi soluții credibile și eficiente, fără a implica trupe terestre americane pe frontul ucrainean. Președintele Donald Trump a respins luni ideea unei prezențe militare directe a SUA în Ucraina, însă a admis că Washingtonul ar putea contribui printr-un sprijin „aerian”, ca parte a pachetului de garanții de securitate.

La scurt timp, pe 19 august, generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA, s-a întâlnit la Washington cu șefii armatei din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia. Tema centrală a discuțiilor a fost chiar această formulă de garanții, care ar putea să descurajeze noi acțiuni agresive ale Rusiei.

Printre opțiunile analizate, una se distinge clar: trimiterea avioanelor F-35 în România. Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu, Constanța, este văzută ca principalul punct de desfășurare. De la declanșarea războiului în Ucraina, această bază a devenit un pilon central al operațiunilor NATO pe Flancul Estic, găzduind misiuni de poliție aeriană și contingente aliate.

Mai mult, baza este în plin proces de extindere, iar planurile prevăd ca, în scurt timp, să devină cea mai mare infrastructură militară a NATO din această parte a Europei. Prin urmare, desfășurarea avioanelor americane F-35 aici ar consolida vizibil prezența occidentală în regiune și ar reprezenta un semnal strategic adresat Moscovei.

Planurile României pentru F-35

În paralel, România și-a lansat propriul program de achiziție de avioane F-35, în cooperare cu Statele Unite. Ministerul Apărării Naționale a confirmat că țara noastră va intra în clubul statelor dotate cu acest tip de aeronavă de generație a cincea, însă livrările pentru Forțele Aeriene Române sunt prevăzute abia după 2030.

De aceea, o eventuală desfășurare temporară a unor aparate americane în România ar umple acest gol de securitate și ar întări capacitatea de apărare a întregului Flanc Estic, într-un moment în care războiul din Ucraina continuă să pună presiune asupra regiunii.

Solicitarea ca Washingtonul să trimită F-35 în România reflectă poziția clară a statelor europene: fără implicarea concretă a SUA, garanțiile de securitate pentru Ucraina nu ar avea suficientă forță de descurajare. Totodată, această inițiativă ar oferi și un semnal de solidaritate față de România, care, prin poziția sa geostrategică, a devenit unul dintre cele mai importante bastioane ale NATO.

