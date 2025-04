Ce ar fi făcut Aaron Boupendza înainte să moară. Mărturia colegului său de apartament scoate la iveală detalii tulburătoare despre dependența fotbalistului

Moartea fulgerătoare a lui Aaron Boupendza, la doar 28 de ani, a cutremurat întreaga comunitate fotbalistică. Dacă vrei, pot continua cu un text mai amplu în același ton sau pot adapta stilul în funcție de ce ai nevoie, știre, omagiu, postare pentru rețele sociale.

Fostul atacant al echipei Zheijang, care a evoluat anterior și pentru Rapid, a fost descoperit fără viață în dimineața zilei de 16 aprilie. În timp ce fratele său vitreg a sugerat că ar fi fost vorba despre o crimă, autoritățile din China au stabilit că moartea a survenit în urma unui accident. Între timp, colegul său de apartament a infirmat atât varianta omorului, cât și pe cea a unei căderi neintenționate.

În Gabon, tragedia a fost intens mediatizată, iar declarațiile unui tânăr au schimbat complet cursul poveștii. Abdoul, prieten apropiat al lui Boupendza, a relatat detaliile evenimentelor din ziua de miercuri și a susținut că moartea fotbalistului ar fi fost, de fapt, un act de sinucidere.

„Sunt în China din martie. Își petrecea timpul inhalând baloane cu gaz ilariant. De fiecare dată când o făcea, îi reproșam, îi spuneam că trebuie să joace fotbal și să nu le mai ia, pentru că își poate ruina cariera. A devenit dependent de substanță și i-am spus că nu mai pot sta cu el dacă nu îmi ascultă sfatul, mai ales că-i sunt ca un frate mai mare. Mi-a spus că n-am ajuns în China ca să-i țin morală și că are destui bani, că dacă are o problemă o va rezolva singur. În mijlocul nopții, am văzut că nu e în dormitor și nici în sufragerie, s-a închis în bucătărie pentru că știa că, dacă îl văd cu tuburile de gaz, i le iau. Am reușit să sparg ușa și l-am găsit. I-am spus ‘Aaron, uite în ce hal ai ajuns’. Făcuse pe el. L-am luat să se spele și a mers să se culce”.