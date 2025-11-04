Ultima ora
Prințul William, transformare spectaculoasă. Viitorul rege, filmat în timp ce juca fotbal cu mai mulți tineri
04 nov. 2025 | 17:02
de Vieriu Ionut

Ce amendă riști dacă parchezi pe spațiul verde. Noile sancțiuni din Codul Rutier 2025

AUTO
Ce amendă riști dacă parchezi pe spațiul verde. Noile sancțiuni din Codul Rutier 2025
Amenzi pentru parcarea pe spații verzi

Problema mașinilor parcate pe spațiile verzi a devenit tot mai serioasă în ultimii ani, mai ales în marile orașe ale României, unde lipsa locurilor de parcare i-a determinat pe mulți șoferi să caute soluții ilegale. În 2025, autoritățile au decis să intervină mai dur pentru a proteja mediul urban. Astfel, noile reglementări din Codul Rutier prevăd amenzi semnificative și măsuri suplimentare împotriva celor care aleg să parcheze pe iarbă, peluze sau în zonele cu aliniamente de copaci.

Amenzi de până la 2.500 de lei pentru parcarea pe spațiul verde

Începând din noiembrie 2025, parcarea mașinii pe spațiile verzi este sancționată cu amenzi considerabil mai mari decât în anii anteriori. Potrivit noilor prevederi din Codul Rutier, șoferii riscă sancțiuni între 1.000 și 2.500 de lei, în funcție de tipul vehiculului și de zona în care a fost comisă abaterea.

În București și Ilfov, amenda pentru autoturisme este cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei, în timp ce pentru vehiculele de mare tonaj sancțiunile cresc până la 2.500 de lei. În alte orașe, precum Suceava, sancțiunile sunt similare: între 800 și 1.500 de lei pentru persoane fizice și până la 2.500 de lei pentru persoane juridice.

Măsura are scopul de a descuraja distrugerea zonelor verzi urbane și de a încuraja șoferii să folosească parcările autorizate.

Pe lângă amendă, șoferii riscă ridicarea mașinii

Noile reglementări nu se limitează doar la aplicarea de amenzi. În cazurile mai grave, autoritățile pot dispune ridicarea vehiculului sau blocarea roților, iar costurile pentru aceste operațiuni sunt suportate de către proprietarul autoturismului.

Mai mult, în 2025, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei, ceea ce înseamnă că o abatere repetată poate aduce sancțiuni totale de peste 1.200 de lei. Poliția Locală are misiunea de a monitoriza constant zonele problematice, iar mii de sancțiuni sunt aplicate anual pentru acest tip de încălcare a legii.

Autoritățile locale susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru a proteja mediul urban și pentru a combate obiceiul tot mai des întâlnit de a transforma spațiile verzi în locuri de parcare improvizate.

Alte zone unde parcarea este interzisă

Pe lângă spațiile verzi, Codul Rutier actualizat pentru 2025 menționează și alte locuri unde oprirea sau staționarea vehiculelor este strict interzisă. Printre acestea se numără:

  • Trotuarele și pistele pentru biciclete, unde blocarea circulației pietonilor sau a bicicliștilor poate atrage amenzi de până la 1.215 lei;
  • Curbele, trecerile de pietoni și zonele semnalizate cu „oprirea interzisă”, unde sancțiunile se aplică conform prevederilor generale din Codul Rutier;
  • Locurile rezervate, cum ar fi cele pentru persoane cu dizabilități sau pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice. În aceste cazuri, autoritățile pot dispune ridicarea imediată a mașinii.

Aceste reguli au scopul de a menține ordinea și siguranța în traficul urban, dar și de a proteja spațiile destinate pietonilor și mediului.

România, sub influența unui val de aer rece din Rusia. Temperaturile rămân scăzute până la sfârșitul săptămânii
