Ce alimente s-au împărțit la înmormântarea lui Ion Iliescu. Au fost 20 de pachete, oferite doar oficialităților

Ion Iliescu, primul președinte al României de după Revoluția din 1989, a fost condus joi pe ultimul drum, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea din Capitală. Ceremonia a fost una sobră, iar prezența a fost restrânsă. Un detaliu ce a atras atenția a fost legat de pachetele de pomenire: doar 20 la număr și oferite strict oficialităților.

Ceremonie discretă, dar sub strict protocol

După două zile de doliu național și un program oficial care a inclus depunerea sicriului în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, Ion Iliescu a fost înmormântat joi, 7 august 2025.

Deși funeraliile au fost organizate cu toate onorurile cuvenite unui fost șef de stat, atmosfera a fost una reținută. Nina Iliescu, soția fostului președinte, în vârstă de 95 de ani și vizibil afectată de pierdere, nu a fost prezentă la niciun moment al ceremoniilor.

Singura coroană de flori prezentă la Cotroceni a fost cea din partea ei, cu mesajul scris simplu pe panglică: ”Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina.”

Publicul larg nu a avut acces în cimitir în timpul slujbei de înmormântare. Oamenii au așteptat afară, fiind lăsați să se apropie de mormânt abia după încheierea ceremoniei oficiale.

Pachetele de pomană, distribuite cu atenție

După momentul înhumării, un reprezentant al Guvernului a împărțit pachetele de pomană. Însă nu tuturor celor prezenți. Doar 20 de pachete au fost pregătite, acestea fiind oferite exclusiv oficialităților aflate în proximitatea cortegiului, relatează cancan.ro.

Conform tradiției ortodoxe, pachetele au conținut mâncare de post: pilaf, halva, o chiflă, un măr, o roșie, o napolitană, pate vegetal, dar și o bere, o sticlă cu apă, o cană și o farfurie.

Surprinzător pentru unii, pachetele nu au fost oferite nici militarilor din Garda de Onoare, nici groparilor sau personalului de pază din cimitir.

Absențe notabile și coroane la mormânt

Nici președintele în funcție, Nicușor Dan, nici fostul președinte Klaus Iohannis nu au fost prezenți la înmormântare. În schimb, la mormântul lui Ion Iliescu au fost aduse numeroase coroane de flori, în special albe, din partea diferitelor instituții și persoane publice.

Crucea simplă de la mormânt, legată cu panglici tricolore, a completat un tablou sobru, marcat de respect, dar și de distanțare. Deși fostul președinte a fost o figură centrală în istoria postcomunistă a României, ceremonia a fost una fără fast, dar încărcată de simbolism.