Ce aduce luna septembrie pe HBO Max: seriale, filme, documentare și sport

Sfârșitul verii nu înseamnă doar începutul școlii sau revenirea la rutină, ci și o ofertă generoasă de conținut pe HBO Max. Platforma aduce în septembrie producții originale, filme premiate, continuări așteptate ale unor seriale populare și evenimente sportive de prim-plan. Diversitatea titlurilor face ca atât iubitorii de ficțiune, cât și pasionații de realitate sau sport să aibă parte de seri pline de emoție și suspans.

HBO Max mizează pe echilibrul dintre divertisment și subiecte care te pun pe gânduri, iar luna septembrie promite să fie una dintre cele mai bogate în premiere. Fie că ești pasionat de thrillere cu agenți FBI, de povești despre carteluri, de documentare tulburătoare sau de marile competiții sportive, vei găsi cu siguranță ceva care să-ți capteze atenția.

Seriale originale și continuări mult așteptate

Unul dintre cele mai importante titluri care intră în premieră pe platformă este „Unitatea specială”, disponibil din 8 septembrie. Serialul este creat de Brad Ingelsby și îl are pe Mark Ruffalo în rolul principal, interpretând un agent FBI ce conduce o echipă însărcinată să oprească jafurile violente puse la cale de un aparent om de familie. Tonul realist și tensiunea permanentă promit un thriller de calitate, care să-ți țină atenția trează episod după episod.

Tot în septembrie, din 18, revine „Twisted Metal” cu un nou sezon. După finalul intens al primei părți, John și Quiet intră într-un turneu mortal organizat de enigmaticul Calypso. În calea lor apar atât inamici noi, cât și figuri familiare, printre care Sweet Tooth, clovnul ucigaș. Apariția justițiarei Dollface, sora pierdută a lui John, complică și mai mult povestea. Serialul, inspirat din celebra franciză de jocuri video, continuă să combine acțiunea violentă cu momente de umor negru și dramă personală.

Filme premiate și clasice de neratat

Cinefilii au motive serioase să aștepte luna septembrie pe HBO Max. Pe 6 septembrie apare „Emilia Pérez”, filmul care a câștigat două premii Oscar și care spune povestea unei avocate prinse între ambițiile proprii și misiunea neașteptată de a-l ajuta pe un lider de cartel să își schimbe viața radical. Este una dintre acele povești puternice despre identitate, justiție și alegeri imposibile.

Tot luna aceasta, pe 19 septembrie, intră pe platformă „Campioni”, o producție care amestecă umorul cu inspirația. Povestea unui antrenor de baschet ce trebuie să pregătească o echipă pentru Olimpiada Specială oferă atât momente de râs, cât și lecții despre perseverență și spirit de echipă.

Lista filmelor e completată de titluri care acoperă toate gusturile, de la clasice precum „American Psycho”, „Kill Bill” (volumele 1 și 2) sau „Jackie Brown”, până la comedii romantice („E tare complicat!”, „Despărțiți, dar împreună”) și drame intense („Insomnia”, „Darkest Hour”). În plus, HBO Max pune accent și pe cinematografia românească, aducând producții premiate și apreciate precum „Aferim!”, „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” sau „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari”.

Sport și documentare care provoacă reflecție

Pentru fanii sportului, luna septembrie înseamnă un calendar încărcat. Finalele US Open (6-7 septembrie) aduc confruntările decisive dintre cei mai buni tenismeni ai lumii, în timp ce Turul Spaniei se încheie pe 14 septembrie cu dueluri spectaculoase pentru tricoul roșu. În a doua jumătate a lunii, Campionatul Mondial de Ciclism (21–28 septembrie) și Campionatul Mondial de Atletism (13–21 septembrie) aduc pe ecran eroi sportivi precum Tadej Pogacar, Noah Lyles sau Armand Duplantis.

Dacă preferi documentarele, HBO Max aduce povești greu de uitat. „Ruby & Jodi: A Cult Of Sin And Influence” (2 septembrie) arată cum o aparentă terapie s-a transformat într-un cult periculos, iar „Cine a omorât-o pe fiica noastră?” (18 septembrie) reface pas cu pas cazul dispariției Debanhi Escobar, care a șocat Mexicul și a expus vulnerabilitățile unei societăți marcate de violență. Tot luna aceasta apar și „Liniște în clasă”, despre un scandal tulburător în Suedia, dar și „Diavolul este ocupat”, ce arată culisele unei clinici pentru femei din Atlanta.

Conținut pentru cei mici și pentru întreaga familie

Odată cu începutul școlii, HBO Max nu îi uită pe cei mai mici spectatori. Din 13 septembrie, „Țestoasele Ninja” revin cu noi aventuri, iar pe 20 septembrie apare „Angelo în pădurea misterioasă”, o poveste fantastică despre curaj și descoperire. Finalul de lună aduce comedia animată „Scăpați din lesă” (27 septembrie), unde câinii abandonați se unesc într-o aventură amuzantă și plină de replici savuroase.

Astfel, luna septembrie pe HBO Max este un adevărat festin pentru orice tip de public. De la seriale intense și filme premiate, la evenimente sportive care scriu istorie și documentare ce nu pot fi ignorate, platforma oferă diversitate și calitate. Tot ce-ți rămâne este să-ți alegi preferatele și să-ți faci timp pentru seri de toamnă în fața ecranului.