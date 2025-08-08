Ce acte îți trebuie pentru ITP în 2025. Inspecția Tehnică Periodică (ITP) este una dintre obligațiile esențiale ale oricărui șofer din România. Aceasta garantează că vehiculul se află într-o stare tehnică sigură pentru circulație și respectă normele de poluare. În 2025, legislația aduce nu doar ajustări de prețuri, ci și sancțiuni mai dure pentru cei care nu respectă termenele. Un ITP făcut corect nu înseamnă doar o formalitate, ci o garanție pentru siguranța ta și a celorlalți participanți la trafic.

Actele necesare pentru ITP în 2025

Pentru a trece cu succes prin procesul de inspecție, trebuie să te asiguri că ai toate documentele cerute de legislație. Este obligatoriu să prezinți certificatul de înmatriculare, cunoscut și sub denumirea de talon, în original.

Dacă vehiculul este înmatriculat provizoriu, vei avea nevoie de autorizația corespunzătoare. Cartea de identitate a vehiculului, emisă și securizată de Registrul Auto Român, trebuie adusă în original, iar în cazul autovehiculelor aflate în leasing, se acceptă și o copie ștampilată cu mențiunea „conform cu originalul”.

Actul tău de identitate este la fel de important, la fel și polița RCA valabilă la data efectuării inspecției. Lipsa unuia dintre aceste documente poate duce la imposibilitatea efectuării ITP-ului și pierderea timpului alocat programării.

Cât costă ITP-ul în 2025

Prețul inspecției variază în funcție de tipul vehiculului, combustibilul folosit și stația la care alegi să faci verificarea. În general, costurile se situează între 110 și 200 de lei. Pentru autoturismele obișnuite pe benzină sau motorină, tariful mediu este cuprins între 150 și 180 de lei.

Autoturismele cu tracțiune integrală, microbuzele sau autoutilitarele pot ajunge la 200 de lei, în timp ce motocicletele și mopedurile au un tarif mai mic, de aproximativ 90–130 de lei.

Diferențele de preț apar din cauza echipamentelor utilizate, a tipului de motorizare și, uneori, a modului de programare. De exemplu, stațiile care oferă verificări pentru mașinile pe GPL pot percepe un tarif ușor mai ridicat datorită testelor suplimentare.

Valabilitatea ITP-ului în funcție de tipul vehiculului

Intervalul la care trebuie făcut ITP-ul nu este același pentru toate vehiculele și depinde atât de categoria din care face parte mașina, cât și de vechimea acesteia. Mașinile noi sunt scutite de inspecție pentru primii trei ani de la înmatriculare.

După acest termen, autoturismele cu până la opt locuri, exclusiv locul șoferului, trebuie să facă ITP-ul o dată la doi ani. Dacă mașina depășește vârsta de doisprezece ani, verificarea devine anuală.

Pentru taxiuri și vehiculele destinate transportului de persoane cu mai mult de opt locuri, intervalul este mult mai scurt, de doar șase luni.

Vehiculele pentru transport marfă au termene diferite în funcție de masa maximă autorizată: cele sub 3,5 tone trebuie verificate anual, iar cele peste această limită tot la un an. Motocicletele, mopedele și vehiculele cu trei sau patru roți au o valabilitate a ITP-ului de doi ani.

Pregătirea mașinii înainte de inspecție

Pentru a evita situația neplăcută în care inspecția este respinsă, este recomandat să verifici mașina înainte. Sistemul de frânare trebuie să fie în stare optimă, fără discuri sau plăcuțe uzate excesiv.

Direcția trebuie să fie bine reglată, fără jocuri care pot afecta siguranța. Anvelopele trebuie să fie conforme cu dimensiunile trecute în cartea mașinii și să aibă o adâncime a profilului de minimum doi milimetri.

Sistemul de iluminare trebuie să funcționeze perfect, inclusiv farurile, stopurile și semnalizările. Parbrizul și oglinzile nu trebuie să aibă fisuri care să afecteze vizibilitatea, iar ștergătoarele trebuie să curețe corect.

De asemenea, este important să ai toate lichidele la nivelul corespunzător, inclusiv lichidul de parbriz. Martorii de bord trebuie să funcționeze corect, centurile de siguranță să fie în stare bună, iar plăcuțele de înmatriculare să fie curate și lizibile.

Nu uita să ai la bord trusa medicală, triunghiurile reflectorizante, stingătorul și vesta reflectorizantă, toate în termen de valabilitate.

Ce se întâmplă dacă nu treci ITP-ul

Rezultatul inspecției poate fi favorabil sau nefavorabil, în funcție de starea tehnică a vehiculului. Dacă deficiențele descoperite sunt minore și nu afectează în mod semnificativ siguranța sau mediul, mașina poate trece inspecția, dar cu mențiuni în fișa tehnică.

În cazul deficiențelor majore, care pot compromite siguranța rutieră sau pot polua peste limitele admise, mașina nu va trece ITP-ul. Proprietarul are la dispoziție treizeci de zile pentru a remedia problemele și a reveni la stația de inspecție cu dovada reparațiilor.

Dacă deficiențele sunt încadrate ca periculoase, vehiculul nu are voie să circule până la remedierea completă, iar inspecția trebuie refăcută integral.

Ce amendă primești dacă ai ITP expirat în 2025

Anul 2025 aduce o creștere semnificativă a sancțiunilor pentru ITP expirat. Punctul de amendă este stabilit la 202,5 lei, ceea ce înseamnă că o amendă pentru conducerea unui vehicul fără ITP valabil poate varia între 1.822,5 lei și 4.050 lei, în funcție de gravitate.

Dacă pe lângă ITP-ul expirat mașina figurează și cu înmatricularea suspendată, se poate adăuga o altă amendă de până la 4.050 lei, ceea ce duce totalul la peste 8.000 de lei.

În plus, poliția rutieră poate reține certificatul de înmatriculare și plăcuțele, iar acestea vor fi restituite doar după ce ITP-ul este refăcut.

Un alt risc major este refuzul despăgubirii în cazul unui accident, dacă asigurătorul constată că ITP-ul era expirat la momentul evenimentului.

Cum verifici valabilitatea ITP-ului online

Pentru a evita surprizele, este util să verifici periodic valabilitatea ITP-ului. Registrul Auto Român pune la dispoziție pe site-ul oficial o secțiune în care poți introduce seria cărții de identitate a vehiculului sau seria de șasiu pentru a afla imediat data expirării.

Există și platforme alternative care oferă această funcționalitate pe baza numărului de înmatriculare. Verificarea este rapidă și gratuită și poate preveni sancțiuni costisitoare.

ITP-ul nu este doar o obligație legală, ci și o măsură de siguranță pentru toți participanții la trafic. Pregătirea din timp, atât a documentelor, cât și a mașinii, îți poate salva timp, bani și stres.

Cu sancțiuni tot mai mari în 2025, este important să nu amâni verificarea și să te asiguri că datele sunt corect înregistrate după inspecție. O mașină întreținută corespunzător și cu ITP valabil este o garanție că vei circula în siguranță și fără teama unor amenzi usturătoare.