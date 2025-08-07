Procesul de înmatriculare auto în România rămâne în 2025 unul complex, care presupune întocmirea unui dosar cu acte variate, în funcție de tipul și proveniența vehiculului. Fie că ai cumpărat o mașină nouă, una second-hand din România sau un autoturism adus din străinătate, trebuie să respecți termenele legale și să pregătești toate documentele necesare pentru a circula în legalitate. În acest articol detaliat, găsești toate informațiile actualizate despre documentele necesare pentru înmatricularea auto în 2025, în funcție de fiecare scenariu posibil.

Termenul legal pentru înmatriculare și cine poate depune dosarul

Potrivit legislației în vigoare, înmatricularea unui autovehicul trebuie realizată în termen de 30 de zile de la achiziție.

În mod ideal, proprietarul vehiculului este cel care depune documentele, însă, dacă acesta nu poate, este necesară o procură specială notarială pentru ca o altă persoană să poată efectua procedura în numele său.

Depunerea documentelor se poate face personal sau prin reprezentant, iar în cazul persoanelor juridice este necesară și împuternicirea persoanei desemnate.

Acte necesare pentru înmatricularea unui autoturism nou în 2025

Dacă ai achiziționat un autoturism nou din România sau din Uniunea Europeană, iată ce documente trebuie să pregătești:

Cerere de înmatriculare completată conform modelului standard;

Actul de identitate al solicitantului, în original și copie;

Dovada plății certificatului de înmatriculare – 49 lei;

Cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original și copie;

Contractul RCA, valabil, pe numele proprietarului;

Documentul de proprietate (factură fiscală sau contract de vânzare-cumpărare), în original și copie;

Chitanța pentru plăcuțele de înmatriculare – 40 lei pentru număr la rând (20 lei/plăcuță) sau 45 lei suplimentar pentru număr preferențial;

Certificatul de autenticitate emis de Registrul Auto Român (RAR);

Documentele de înmatriculare provizorie, dacă există;

Extras din contractul de leasing, în cazul autovehiculelor în leasing.

Dacă mașina provine dintr-un stat membru UE și nu ești plătitor de TVA, va trebui să prezinți certificatul privind atestarea plății TVA, eliberat de ANAF.

Acte necesare pentru înmatricularea unei mașini second-hand cumpărate din România

Procedura este semnificativ mai simplă în cazul transcrierii dreptului de proprietate, adică atunci când achiziționezi o mașină deja înmatriculată în România.

Iată ce documente sunt necesare:

Cerere de transcriere a dreptului de proprietate;

Actul de identitate al noului proprietar, în original;

Documentul care atestă dreptul de proprietate, înregistrat la organul fiscal local (cu număr REMTII);

Cartea de identitate a vehiculului, în original;

Certificatul de înmatriculare anterior;

Plăcuțele de înmatriculare. Dacă nu sunt disponibile, se acceptă declarație de pierdere sau dovadă de reținere/furt emisă de autorități;

Contractul RCA valabil;

Dovada achitării certificatului de înmatriculare – 49 lei;

Chitanța pentru noile plăcuțe de înmatriculare, dacă este cazul;

Împuternicire (notarială sau avocațială), dacă înmatricularea este efectuată de altă persoană.

Dacă numerele de înmatriculare anterioare nu au fost restricționate și nu se solicită plăcuțe noi, acestea pot fi păstrate.

Înmatriculare auto 2025 pentru o mașină second-hand din Uniunea Europeană

În cazul achiziției unei mașini second-hand dintr-un stat membru UE, lista documentelor necesare este mai lungă. Iată ce trebuie să conțină dosarul:

Cerere de înmatriculare auto;

Act de identitate al solicitantului, în original și copie;

Documentul de proprietate, în original și copie (contract, factură);

Cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original și copie;

Certificatul de autenticitate de la RAR;

Documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine;

Plăcuțele de înmatriculare străine;

Dovada efectuării ITP, în termenul de valabilitate;

Contractul RCA, valabil;

Dovada achitării certificatului de înmatriculare – 49 lei;

Chitanța pentru noile plăcuțe de înmatriculare;

Certificatul ANAF privind plata TVA, în cazul în care nu ești înregistrat în scopuri de TVA.

Înmatriculare auto în 2025 pentru o mașină din afara Uniunii Europene (non-UE)

Pentru vehiculele cumpărate din afara Uniunii Europene, procedura presupune mai multe etape și documente suplimentare. Pe lângă cele menționate anterior, trebuie să adaugi:

Dovada efectuării formalităților vamale de import, în original sau copie legalizată;

Certificatul de autenticitate al vehiculului, de la RAR (cost: aproximativ 539 lei);

Documentele de înmatriculare emise de autoritățile străine, în original;

Plăcuțele de înmatriculare anterioare.

De asemenea, ITP-ul trebuie să fie efectuat și valabil în România, chiar dacă vehiculul are inspecția tehnică valabilă în țara de proveniență.

Unde se plătește taxa de înmatriculare în 2025?

În 2025, plata taxelor pentru înmatricularea auto nu se mai poate face numerar la ghișeu, ci exclusiv electronic sau în puncte specializate:

Online, pe ghiseul.ro sau pe site-ul dgpci.mai.gov.ro;

Prin internet banking sau virament bancar;

În rețeaua SelfPay;

La BCR sau CEC Bank;

Prin mandat poștal.

Este important de menționat că dovada plății nu trebuie adusă dacă tranzacția a fost efectuată prin platformele menționate mai sus.

Cât costă plăcuțele de înmatriculare în 2025?

Costul plăcuțelor de înmatriculare diferă în funcție de tipul acestora:

20 lei / placă tip A – dimensiune 110×520 mm (standard);

23 lei / placă tip B – 200×340 mm (remorci, 4×4);

17 lei / placă tip C – 130×240 mm (motociclete);

45 lei pentru număr preferențial;

30 lei pentru păstrarea unui număr existent.

Programare online pentru înmatriculare auto

Înainte de a merge la ghișeu, trebuie să te programezi online pentru depunerea dosarului. Programarea se face pe site-ul www.drpciv.ro în următoarele două luni calendaristice.

Dacă nu ai reușit să faci programare online, poți merge la ghișeu, însă vei primi număr de ordine din aparat, în funcție de disponibilitate.

Pregătirea riguroasă te scutește de drumuri inutile

Înmatricularea auto în 2025 rămâne o procedură birocratică, dar clar structurată. Respectarea termenului de 30 de zile și pregătirea completă a dosarului te poate scuti de timp pierdut și eventuale sancțiuni.

Fie că ești la prima mașină, fie că îți reînnoiești autoturismul cu unul din străinătate, ghidul de mai sus îți oferă toate informațiile necesare pentru a finaliza înmatricularea rapid și corect.

Asigură-te că ai toate documentele pregătite și nu uita că anumite plăți se fac doar online sau prin metode moderne, fără numerar la ghișeu.