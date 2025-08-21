Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 15:21
de Badea Violeta

Ce a primit de mâncare un român care a plătit 30 de lei pe meniul zilei, pe litoralul românesc. A pozat alimentele imediat

Vacanțe și turism
Eforie Nord. Sursa foto: Constanța 100%

Prețurile la mâncare pe litoralul românesc sunt un subiect de discuție în fiecare vară, mai ales când turiștii postează imagini cu ce primesc în schimbul banilor. De această dată, un turist din Eforie Nord a atras atenția după ce a arătat meniul zilei pentru care a plătit doar 30 de lei. Porțiile servite au stârnit comparații cu tarifele mult mai ridicate din alte stațiuni.

Ce a inclus meniul de 30 de lei

La autoservirea de pe Bulevardul 18 din Eforie Nord, meniul zilei s-a dovedit a fi unul complet. Pentru 30 de lei, turistul a primit o ciorbă de burtă, o porție de pilaf alături de o pulpă de pui și o baghetă de pâine.

Imediat după servire, acesta a fotografiat preparatele și le-a publicat pe rețelele sociale. Vezi imaginile în galeria foto a acestui articol!

Prețul mic raportat la cantitate și diversitatea meniului a atras atenția, în condițiile în care pentru aceeași sumă, în alte stațiuni, un singur fel de mâncare poate depăși costul întregului meniu.

Cum arată notele de plată în Mamaia

Dacă în Eforie Nord o masă de prânz poate fi rezolvată cu 30 de lei, în Mamaia nota de plată crește considerabil. O simplă ciorbă de burtă sau de legume costă 27 de lei, însă dacă adăugăm smântână și un ardei iute, suma finală trece de 34 de lei, relatează gandul.ro.

O porție de hamsii cu mămăliguță și mujdei ajunge la 33 de lei, iar pentru un pește mai mare, cum ar fi stavridul, turiștii plătesc între 43 și 48 de lei.

Saramura de crap intră și ea în categoria preparatelor cu preț ridicat. În cazul preparatelor de tip fast-food, precum pizza, tarifele variază între 40 și 43 de lei, la care se mai adaugă costul sosurilor, de 4 lei fiecare.

Diferențe mari între stațiuni

Postarea turistului scoate în evidență discrepanțele de preț dintre stațiunile de pe litoralul românesc. În timp ce Eforie Nord se menține cu oferte accesibile, alte zone, precum Mamaia, devin inaccesibile pentru mulți români.

Hamsiile, considerate cândva un preparat tradițional ieftin, sunt acum tratate ca un produs premium, iar mesele simple pot depăși cu ușurință pragul de 50 de lei pentru o singură persoană.

În acest context, meniurile de tipul celui surprins la Eforie Nord devin o alternativă apreciată de turiștii care caută variante convenabile fără a renunța la un prânz complet.

Sursa foto: Eforie Online/Facebook

