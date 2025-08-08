Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 13:08
de Daoud Andra

Ce a pățit un jurnalist care a încercat să îi ia un interviu groparului lui Ion Iliescu: „Nimeni n-a vrut sau n-a știut să-mi spună asta”. Marile probleme cu care s-a confruntat: „Șocat de rigiditatea și lipsa de bun-simț”

Generalist
Ce a pățit un jurnalist care a încercat să îi ia un interviu groparului lui Ion Iliescu: „Nimeni n-a vrut sau n-a știut să-mi spună asta”. Marile probleme cu care s-a confruntat: „Șocat de rigiditatea și lipsa de bun-simț”
FOTO: Profimedia Images

Pe 7 august, fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost înmormântat cu onoruri militare în Cimitirul Ghencea din București. Ceremonia de înhumare s-a desfășurat în cadru restrâns, accesul fiind permis doar persoanelor apropiate. Deși evenimentul a fost acoperit mediatic de marile publicații și televiziuni, un jurnalist a încercat să spună o poveste diferită — nu despre fastul militar, ci despre oamenii care au pregătit mormântul, însă s-a lovit de o serie de piedici și refuzuri.

De unde a pornit ideea reportajului

Jurnalistul Mircea Barbu, cunoscut pentru reportajele sale din zone de conflict, a dezvăluit pe Facebook că a dorit să realizeze un material jurnalistic cu groparii care au pregătit locul de veci al lui Ion Iliescu, inspirat de un celebru reportaj al americanului Jimmy Breslin, care a intervievat groparul lui JFK.

„Inspirat de acest reportaj, pe care l-am citit pe vremea când eram barman în Londra și strângeam bani pentru prima mea deplasare într-o zonă de război, mi-am spus atunci că la moartea primului președinte român postdecembrist aș putea face un material similar”, a scris Barbu pe Facebook.

Înarmat cu răbdare și o idee jurnalistică aparte, Barbu a mers miercuri, cu o zi înaintea ceremoniei, la Cimitirul Ghencea 3. A vrut să observe discret și să identifice persoanele cu care ar putea sta de vorbă. A ales o ținută modestă, ca să nu atragă atenția: „Pantaloni scurți, tricou, sandale, doar cu telefonul în buzunar, fără cameră sau legitimație de presă la gât.”

Vezi și:
Ce alimente s-au împărțit la înmormântarea lui Ion Iliescu. Au fost 20 de pachete, oferite doar oficialităților
Gabriela Lucuțar ar schimba câteva detalii din funeraliile lui Ion Iliescu. Ce nu i-a plăcut Reginei Întunericului: „A fost președintele acestei țări!” EXCLUSIV

A reușit să intre în cimitir fără probleme, deși alți colegi din presă fuseseră împiedicați sub pretextul că locul este „obiectiv militar”. Ajuns lângă groapa pregătită pentru fostul președinte, Barbu a încercat să abordeze muncitorii care se ocupau de săpături. Cu respect și discreție, le-a explicat intenția lui. Dar n-a apucat să obțină un răspuns.

„Au apărut de nicăieri (n.r. cei de la pază), agitați, gata să mă evacueze ca pe un intrus periculos. ‘Vă rugăm să ne lăsați să ne facem treaba!’, mi-a spus pe un ton tăios un nene în uniformă, nu mai înalt decât o lopată, care mi-a amintit instantaneu de acel celebru ‘Avem nevoie de liniște, oameni buni!’ din anii ’90”, a mai povestit el.

Locul de veci al lui Ion Iliescu (FOTO: Mircea Barbu)

Refuzuri și pe cale oficială

Jurnalistul nu s-a lăsat descurajat. A formulat o cerere oficială către biroul de presă al Ministerului Apărării Naționale. Răspunsul a venit rapid, dar a lăsat loc de confuzie: „Guvernul României este instituția care se ocupă de funeraliile președintelui, noi nu avem treabă.” Barbu a aflat ulterior că afirmația era falsă sau, în cel mai bun caz, incompletă.

Joi, în ziua înmormântării, a revenit în fața cimitirului după finalul ceremoniei. A încercat din nou să obțină un punct de vedere: „I-am spus, politicos, cine sunt și ce intenționez. Răspunsul? Sec și arogant: ‘Nu vă pot comunica astfel de informații. Astea nu sunt informații pentru public!’”

Într-un ultim efort, Barbu a apelat la o sursă din Guvern. I s-a transmis că o eventuală discuție cu lucrătorii din cimitir ar putea fi posibilă abia „săptămâna viitoare”:

„Nu, am zis că nu citesc bine. Explicația lui a fost halucinantă: Să-i înțelegem și pe colegii din MApN, au fost sub o presiune publică cu care nu sunt obișnuiți. Am început să râd singur, amar, pe banca din cimitir. Adică, stai, cum? Presiune uriașă? Cu moartea lui Ion Iliescu? Păi, boss, ce facem dacă ne invadează rușii? Colapsăm comunicațional?”

Concluziile încercării de comunicare eșuate

În final, pe cât de promițătoare era ideea jurnalistică, pe atât de descurajante au fost blocajele de care s-a lovit. Mircea Barbu își încheie relatarea de pe Facebook cu o serie de concluzii amare:

„1. În România, n-ai cu cine.
2. Și dacă pare, pentru o clipă, că ai, fiecare persoană cu care vei interacționa își va pasa responsabilitatea până evenimentul dispare în eter.
3. Militaurii sunt cea mai periculoasă formă de autoritate civilă temporară.
4. Militaurii portari sunt Dumnezeu pe pământ.
5. Dacă porți pantaloni scurți și șlapi, nu te ia nimeni în serios. Bine de știut și pe viitor.
6. În România, ca jurnalist, dacă ești amabil și calm în relația cu statul, ești luat de prost. Bine de știut și asta.
7. Și da, tot în România, e mai greu să faci un reportaj de la groapa unui președinte decât de pe front.
8. Daca statul român ar investi aceeași energie pe care au pus-o în a se eschiva de un reporter in dosarele Revoluției sau Mineriadei, sau chiar în dosarul generalului ăla corupt care fura din cimitire cu contracte-tun de milioane de euro, am fi avut o altfel de zi ieri. Și o altfel de țară.
9. Never give up. Never ever give up.
10. Cu o excepție: renunță, totuși, când sănătatea ta fizică sau mintală e afectată. Nicio poveste în lumea asta nu merită să faci AVC sau mai rău.”

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
Recomandări
HBO Max se pregătește să limiteze partajarea parolelor: măsuri dure anunțate pentru sfârșitul anului
HBO Max se pregătește să limiteze partajarea parolelor: măsuri dure anunțate pentru sfârșitul anului
Ce este Portalul Leului 888. Ce să faci în cea mai puternică zi din an pentru îndeplinirea tuturor dorințelor
Ce este Portalul Leului 888. Ce să faci în cea mai puternică zi din an pentru îndeplinirea tuturor dorințelor
ANAF te face „vedetă fiscală” dacă nu ai datorii la stat – Numele românilor cinstiți vor apărea pe o listă, pentru a beneficia de „recunoaștere publică”
ANAF te face „vedetă fiscală” dacă nu ai datorii la stat – Numele românilor cinstiți vor apărea pe o listă, pentru a beneficia de „recunoaștere publică”
Dezastrul lăsat în urmă de viitura care a blocat Transfăgărășanul. 30 de mașini blocate și doi turiști dați dispăruți
Dezastrul lăsat în urmă de viitura care a blocat Transfăgărășanul. 30 de mașini blocate și doi turiști dați dispăruți
Funcțiile de conducere care vor putea fi ocupate doar două mandate de trei ani
Funcțiile de conducere care vor putea fi ocupate doar două mandate de trei ani
Accident în lanț pe A2, în zona Cernavodă. Cinci mașini implicate, trafic restricționat
Accident în lanț pe A2, în zona Cernavodă. Cinci mașini implicate, trafic restricționat
Cum îți partajezi locația și îți personalizezi setările de confidențialitate pe Instagram Map, noua opțiune introdusă de Meta
Cum îți partajezi locația și îți personalizezi setările de confidențialitate pe Instagram Map, noua opțiune introdusă de Meta
Lovitură pentru viitorii pensionari: Banii din Pilonul II nu vor mai putea fi încasați integral după pensionare – va exista totuși o singură excepție
Lovitură pentru viitorii pensionari: Banii din Pilonul II nu vor mai putea fi încasați integral după pensionare – va exista totuși o singură excepție
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Playtech Știri
Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei