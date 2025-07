VIDEO Cum arată hotelul din Sinaia lăudat de Piedone: „Miroase a calitate”

Într-un peisaj în care controalele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) se termină adesea cu sancțiuni dure și suspendări de activitate, vizita la un hotel de patru stele din Sinaia a produs o excepție notabilă. Cristian Popescu Piedone, președintele ANPC, s-a declarat plăcut impresionat de condițiile găsite în incinta Hotelului International din stațiunea montană.

Potrivit acestuia, camerele se prezentau impecabil, iar bucătăria respecta toate normele de igienă. Prosoapele și lenjeria erau curate, mobilierul îngrijit, iar mirosul din camere i-a atras atenția în mod pozitiv: „Miroase a calitate”, a afirmat Piedone, vizibil mulțumit de ceea ce a găsit.

În zona bucătăriei, controlul ANPC a arătat o gestionare corectă a produselor alimentare. Carnea era depozitată corespunzător în frigidere, fără urme de nereguli sau abateri de la legislație. Cu toate acestea, a existat o singură recomandare, neîncadrată ca abatere, privind lipsa capacelelor de inox pentru cuvele în care se păstrau supele.

Contrastând cu această imagine pozitivă, în dimineața zilei de 22 iulie 2025, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a demarat o serie de percheziții în cinci locații, între care și locuința lui Cristian Popescu Piedone din Bragadiru, dar și un complex turistic din Mamaia, acolo unde acesta era cazat.

Ancheta vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție de către funcționari publici. Surse citate de G4 Media susțin că Piedone este suspectat că ar fi informat din timp un hotel din Sinaia despre un control iminent al ANPC, fapt care ar putea constitui trafic de influență.

În fața acuzațiilor, Cristian Popescu Piedone a transmis că nu s-a implicat în organizarea comandamentului pentru Valea Prahovei. Acesta recunoaște că îl cunoaște personal pe proprietarul hotelului vizat – Hotelul International din Sinaia –, însă neagă orice comunicare legată de desfășurarea controlului.

„Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este și el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informații, nu am anunțat și nu am fost”, a declarat Piedone.