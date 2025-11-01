Ce a făcut vicepremierul Oana Gheorghiu înainte de „Dăruiește viață”. Poziția pe care o ocupa într-o companie privată

Noul vicepremier al României, Oana Gheorghiu, este cunoscută publicului mai ales pentru activitatea sa în cadrul Asociației „Dăruiește Viață”, organizația care a construit din donații primul spital de oncologie pediatrică din România. Însă puțini știu că, înainte de a deveni una dintre cele mai respectate voci din societatea civilă, Oana Gheorghiu a avut o carieră solidă în mediul privat, unde a condus timp de 15 ani o firmă de transport și logistică.

Ce funcții a ocupat Oana Gheorghiu în mediul privat

Absolventă a Academiei de Studii Economice, specializarea Management (promoția 1994), Oana Gheorghiu și-a început parcursul profesional imediat după terminarea facultății, fiind angajată ca economist la compania TBN International SA, unde a lucrat până în 1997. În același an, a făcut pasul spre antreprenoriat, preluând conducerea unei firme nou-înființate – Tramex Transporturi și Logistică, companie specializată în servicii de expediții și intermedieri de transporturi.

Sub coordonarea ei, Tramex a devenit una dintre companiile românești de logistică în ascensiune la începutul anilor 2000. Firma fusese fondată în 1997 sub denumirea Tramex Impex SRL, având la origine capital german, prin Tramex Internationale Spedition GmbH. În 2002, societatea a fost preluată de Patrick Ducimetiere, iar ulterior, în 2008, de omul de afaceri elvețian Claude Menu, care a reorganizat-o sub numele Tramex Transport și Logistică Impex SCS, potrivit profit.ro.

În perioada în care Oana Gheorghiu a fost director general – între 1997 și 2012 – compania a atins vârful performanței sale financiare. În anul 2011, Tramex a înregistrat venituri totale de peste 6,3 milioane de lei și un profit net de aproximativ 640.000 de lei, cu doar șapte angajați. După plecarea sa, activitatea firmei a început să scadă treptat, iar din 2019 societatea se află în proces de lichidare.

Asociată la o firmă de construcții

De altfel, potrivit datelor publice, Oana Gheorghiu figurează și astăzi ca administrator al companiei Tramex Transport și Logistică SRL, deținută integral de Claude Menu. Acesta mai are afaceri similare în Germania, iar în România este partener de afaceri cu Corneliu State, prezentat de presă ca partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Cei doi sunt asociați din 2005 în firma Batilac SRL, o companie cu activitate imobiliară modestă, dar care le menține colaborarea de lungă durată.

Dincolo de Tramex, Oana Gheorghiu este și asociat minoritar (10%) în compania CoBAT Grup SRL, fondată în 2004 alături de Corneliu State, care deține restul de 90% și calitatea de administrator. Firma activează în domeniul construcțiilor și oferă soluții la cheie pentru compartimentarea spațiilor din industria alimentară și farmaceutică. În 2023, CoBAT Grup a raportat venituri de peste 1 milion de lei și un profit net de aproape 450.000 de lei, cu patru angajați.

De asemenea, în 2013, Gheorghiu a cofondat alături de Paula Herlo, Carmen Uscatu și Olga Voinescu compania de comunicare CSR Mindset SRL, dedicată consultanței în domeniul responsabilității sociale, însă aceasta a fost dizolvată în 2017.

Numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, oficializată recent prin decretul semnat de președintele Nicușor Dan, marchează o nouă etapă în cariera sa. De această dată, misiunea ei este una administrativă și strategică: digitalizarea și debirocratizarea aparatului public, dar și reforma companiilor de stat.