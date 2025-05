Ce a apărut la mormântul Stelei Popescu la șapte ani de la moartea sa. Rudele ajung foarte rar la cimitir

La aproape șapte ani de la trecerea în neființă a marii actrițe Stela Popescu, memoria sa continuă să fie onorată, atât de familie, cât și de cei care au admirat-o. Locul ei de veci, aflat în liniștea cimitirului Mănăstirii Cernica, nu este niciodată uitat, chiar dacă rudele ajung rar acolo. Recent, mormântul actriței a fost înfrumusețat cu buchete proaspete de lalele roșii și ghivece pline de flori viu colorate, semn clar că publicul nu a uitat-o și că legătura emoțională dintre artistă și cei care au iubit-o rămâne profundă și sinceră.

Stela Popescu nu a fost uitată de fani

Deși familia Stelei Popescu ajunge tot mai rar la cimitir, fanii nu au lăsat timpul să șteargă amintirea actriței. De curând, admiratorii săi au venit în tăcere, fiecare cu un gest simplu, dar plin de încărcătură emoțională: o floare sau o lumânare. Printre cei care au trecut să-i aducă un omagiu discret s-a numărat și o fostă colegă de breaslă, care a mărturisit:

„Am trecut azi să-i aprind niște lumânări și să-i aduc niște flori. M-am bucurat să găsesc mormântul curat și plin de flori. Familia ajunge rar, dar admiratorii nu au uitat-o”, a spus ea, potrivit Viva!

Până în lunile februarie-martie, cavoul Stelei mai purta încă urmele sărbătorilor de iarnă. Ornamente și globuri de Crăciun fuseseră așezate acolo de o apropiată a actriței, care, an de an, îi decorează locul de veci cu grijă și dragoste. Abia în martie au fost înlăturate, o dovadă în plus că prezența familiei este tot mai rară. Fiica actriței vizitează cu dificultate mormântul, iar nepoata, stabilită în străinătate, ajunge cu atât mai greu.

Aproape șapte ani fără Stela Popescu

Cu toate acestea, imaginea mormântului împodobit cu flori și lumânări aprinse transmite un mesaj puternic: moștenirea Stelei Popescu nu s-a stins. Publicul care a crescut cu umorul, farmecul și talentul ei continuă să îi cinstească amintirea cu o fidelitate emoționantă.

Stela Popescu s-a născut pe 21 decembrie 1935, în satul Slobozia-Hodorogea, din fostul județ Orhei, în Basarabia. Provenind dintr-o familie modestă de dascăli, nimic nu anunța parcursul artistic excepțional ce avea să urmeze. Inițial, a urmat Facultatea de Limbă Rusă „Maxim Gorki”, la insistențele familiei, însă dorința de a fi pe scenă a fost mai puternică.

A renunțat curând la studii și s-a alăturat Teatrului Ministerului de Interne, debutând într-o lume care avea să o transforme într-una dintre cele mai iubite figuri ale teatrului și televiziunii românești. Cu umorul ei inconfundabil și farmecul natural, Stela Popescu a devenit o legendă.

„Tu n-ai vrut să mă fac actriță”, îi spunea ea mamei sale. „Vezi că mi-a ieșit. Eee, oi avut noroc că ți-i ieșit!”, îi spunea aceasta, potrivit relatărilor regretatei actrițe. În luna noiembrie, se împlinesc șapte ani de când marea actriță a încetat din viață.