Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
20 oct. 2025 | 15:08
de Ioana Bucur

CCR decide asupra legii pensiilor magistraților și a măsurilor fiscale din Pachetul 2 de redresare economică

ACTUALITATE
CCR decide asupra legii pensiilor magistraților și a măsurilor fiscale din Pachetul 2 de redresare economică
Imagine arhivă. foto: Profimedia

Reforma pensiilor magistraților revine, luni, în atenția Curții Constituționale a României (CCR), care urmează să se pronunțe atât asupra acestei legi, cât și asupra proiectului privind măsurile fiscale din al doilea pachet de redresare bugetară. Cele două sesizări au fost deja amânate de două ori, iar verdictul este așteptat cu interes, având în vedere impactul major asupra sistemului judiciar și asupra bugetului de stat.

CCR decide asupra legii pensiilor magistraților

CCR analizează obiecția de neconstituționalitate depusă la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care vizează în principal pensiile magistraților, dar și alte categorii de beneficiari de pensii speciale. În paralel, Curtea se pronunță și asupra Legii privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice, parte a reformelor asumate de Guvern.

Până acum, judecătorii CCR au respins mai multe sesizări similare formulate de opoziție cu privire la alte legi din același pachet de reforme. Cu toate acestea, cazul pensiilor magistraților este considerat cel mai sensibil, întrucât Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a fost cea care a sesizat Curtea, acuzând Guvernul că a încălcat principii fundamentale ale statului de drept.

Vezi și:
Istoria pensiilor speciale din România pentru magistrați. Cum au apărut veniturile de lux la bătrânețe, cum au rezistat
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind legea pensiilor magistraților

În comunicatul transmis în 4 septembrie, ÎCCJ a precizat că legea „încalcă nu mai puțin de 37 de decizii obligatorii ale Curții Constituționale”, menționând printre problemele invocate: încălcarea principiului independenței justiției, a securității juridice, a neretroactivității legii și a obligației de consultare a Consiliului Superior al Magistraturii asupra formei finale a proiectului.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că nu ia în calcul o demisie în cazul în care CCR va declara legea neconstituțională, deși a recunoscut că un asemenea verdict ar ridica „probleme de legitimitate” pentru executiv. „Dacă se va pune o astfel de problemă, voi anunța eu. În acest moment nu se pune”, a afirmat premierul.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a transmis că nu consideră necesară o demisie a premierului, apreciind că „nu este cazul unei asemenea măsuri” și că actuala coaliție de guvernare își va continua activitatea „cel puțin un an sau doi”, indiferent de decizia Curții Constituționale.

Cum va fi vremea de Crăciun 2025: Unde se anunță ninsori de sărbători
Recomandări
Atacurile lui Elon Musk asupra Wikipedia au efect invers: donațiile cresc, recunoaște cofondatorul Jimmy Wales
Atacurile lui Elon Musk asupra Wikipedia au efect invers: donațiile cresc, recunoaște cofondatorul Jimmy Wales
Emisfera nordică a Pământului se întunecă mai repede decât cea sudică: un nou semnal al dezechilibrului climatic global. Cum ne afectează pe noi, de fapt
Emisfera nordică a Pământului se întunecă mai repede decât cea sudică: un nou semnal al dezechilibrului climatic global. Cum ne afectează pe noi, de fapt
Hallo-Wine Unvinpezi.ro Ediția 2025 – 13 vinuri de sezon alese de specialiști
Hallo-Wine Unvinpezi.ro Ediția 2025 – 13 vinuri de sezon alese de specialiști
Premieră în România: Primul autobuz electric românesc, produs la Mediaș, va circula la Deva
Premieră în România: Primul autobuz electric românesc, produs la Mediaș, va circula la Deva
Misterul jafului de 7 minute de la Muzeul Luvru. Deghizarea, liftul de marfă și greșeala care le-a dat peste cap “planul perfect”
Misterul jafului de 7 minute de la Muzeul Luvru. Deghizarea, liftul de marfă și greșeala care le-a dat peste cap “planul perfect”
Scenarii pentru demolarea blocului din Rahova după explozie. Experții spun că etajele superioare vor fi dărâmate primele
Scenarii pentru demolarea blocului din Rahova după explozie. Experții spun că etajele superioare vor fi dărâmate primele
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului de bloc și ale furnizorului
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului de bloc și ale furnizorului
Explozie la rafinăria Lukoil din Ploieşti: o persoană a fost rănită, intervenție de urgență a pompierilor
Explozie la rafinăria Lukoil din Ploieşti: o persoană a fost rănită, intervenție de urgență a pompierilor
Revista presei
Adevarul
Supliment alimentar la modă care nu funcționează. Mit demontat de 80 de ani de cercetări
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...