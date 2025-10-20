CCR decide asupra legii pensiilor magistraților și a măsurilor fiscale din Pachetul 2 de redresare economică

Reforma pensiilor magistraților revine, luni, în atenția Curții Constituționale a României (CCR), care urmează să se pronunțe atât asupra acestei legi, cât și asupra proiectului privind măsurile fiscale din al doilea pachet de redresare bugetară. Cele două sesizări au fost deja amânate de două ori, iar verdictul este așteptat cu interes, având în vedere impactul major asupra sistemului judiciar și asupra bugetului de stat.

CCR decide asupra legii pensiilor magistraților

CCR analizează obiecția de neconstituționalitate depusă la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care vizează în principal pensiile magistraților, dar și alte categorii de beneficiari de pensii speciale. În paralel, Curtea se pronunță și asupra Legii privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice, parte a reformelor asumate de Guvern.

Până acum, judecătorii CCR au respins mai multe sesizări similare formulate de opoziție cu privire la alte legi din același pachet de reforme. Cu toate acestea, cazul pensiilor magistraților este considerat cel mai sensibil, întrucât Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a fost cea care a sesizat Curtea, acuzând Guvernul că a încălcat principii fundamentale ale statului de drept.

În comunicatul transmis în 4 septembrie, ÎCCJ a precizat că legea „încalcă nu mai puțin de 37 de decizii obligatorii ale Curții Constituționale”, menționând printre problemele invocate: încălcarea principiului independenței justiției, a securității juridice, a neretroactivității legii și a obligației de consultare a Consiliului Superior al Magistraturii asupra formei finale a proiectului.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că nu ia în calcul o demisie în cazul în care CCR va declara legea neconstituțională, deși a recunoscut că un asemenea verdict ar ridica „probleme de legitimitate” pentru executiv. „Dacă se va pune o astfel de problemă, voi anunța eu. În acest moment nu se pune”, a afirmat premierul.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a transmis că nu consideră necesară o demisie a premierului, apreciind că „nu este cazul unei asemenea măsuri” și că actuala coaliție de guvernare își va continua activitatea „cel puțin un an sau doi”, indiferent de decizia Curții Constituționale.