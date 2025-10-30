Cauza morții Ancăi Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a fost făcută publică. Boala de care suferea

Șoc în lumea științifică și în comunitatea internațională: Anca Faur, cercetătoarea de origine română și soția legendarului astronaut Buzz Aldrin, s-a stins la doar 66 de ani. Anunțul tragic a surprins pe toată lumea, mai ales că ea era cunoscută ca o femeie activă, implicată în proiecte inovatoare și o prezență discretă, dar puternică, alături de fostul astronaut al misiunii Apollo 11. Moartea sa a venit pe fondul unei lupte intense cu o formă rară și agresivă de cancer.

Cine a fost Anca Faur și ce rol a avut în știință

Anca Faur s-a remarcat printr-o carieră impresionantă în domeniul ingineriei chimice, obținând doctoratul la Universitatea din Pittsburgh, una dintre cele mai prestigioase instituții academice din Statele Unite.

Cu o expertiză solidă, ea a ocupat funcții importante, inclusiv cea de trezorier al California Hydrogen Business Council și de vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC.

Profesioniștii care au lucrat cu ea o descriu drept o vizionară, dedicată proiectelor de energie durabilă și explorării tehnologice. Discreția și eleganța ei au făcut-o o figură respectată, dar și misterioasă pentru publicul larg.

Când s-au căsătorit Anca Faur și Buzz Aldrin și cum a început povestea lor

Dr. Anca Faur și Buzz Aldrin s-au căsătorit în ianuarie 2023, în ziua în care celebrul astronaut a împlinit 93 de ani. Cei apropiați au mărturisit că relația lor exista de mult timp și că mariajul a venit firesc, dintr-o iubire matură și profundă.

Totuși, în lumina tristei vești, mulți se întreabă dacă decizia căsătoriei a fost influențată și de diagnosticul crunt al Ancăi. Buzz Aldrin a vorbit cu emoție despre partenera sa și despre legătura lor unică:

”Nu am fost niciodată mai fericit în viaţa mea decât acum, cu timpul meu cu Anca. Ea este iubirea vieţii mele şi facem totul împreună, de la a lua masa, a planifica proiecte şi a privi lumea, până la a ne întâlni cu cele două familii ale noastre şi a sărbători – aşa cum facem la această a 55-a aniversare a aterizării Apollo 11. Sunt norocos dincolo de cuvinte”, a spus Buzz Aldrin pentru revista People.

Astronautul a descris-o pe Anca Faur ca fiind cineva care are ”întregul pachet Vrăjitorul din Oz” cu ”creier, inimă și curaj”. El a adăugat:

”Există ceva special în legătură cu ea şi cu modul în care ne conectăm atât de bine. Are o fire puţin încăpăţânată, aşa că mi-a luat mai mulţi ani până când a fost de acord să fie mireasa mea, cea mai bună iubită a mea. Dar eu sunt chiar mai încăpăţânat decât ea. Am câştigat!”.

De ce a murit Anca Faur și ce se știe despre boala ei

Vestea tragică a morții ei evidențiază lupta cu un tip rar și agresiv de cancer, diagnostic care, potrivit apropiaților, a venit ca un șoc. Deși a urmat tratamente la cei mai buni specialiști, boala nu a putut fi învinsă. Curajul cu care a înfruntat acest capitol dificil rămâne o parte importantă a moștenirii sale.

Pierderea Ancăi Faur nu afectează doar lumea științifică și comunitatea românească din diaspora, ci și pe cei care au admirat povestea de iubire dintre ea și Buzz Aldrin. O viață dedicată progresului, trăită cu demnitate și pasiune, s-a încheiat prea devreme, lăsând în urmă inspirație și admirație profundă.