Cauza imploziei submersibilului Titan în Oceanul Atlantic, dezvăluită. Vasul se îndrepta spre epava Titanicului

La mai bine de un an de la una dintre cele mai mediatizate tragedii maritime moderne, autoritățile americane au făcut public raportul final care explică în detaliu ce a dus la implozia submersibilului Titan. Incidentul, petrecut în vara anului 2023 în Oceanul Atlantic, a șocat întreaga lume prin modul brusc în care viețile a cinci oameni au fost curmate în timpul unei expediții spre epava Titanicului.

Ingineria defectuoasă, cauza directă a tragediei

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din Statele Unite, o agenție guvernamentală independentă, a concluzionat în raportul publicat miercuri că ingineria defectuoasă a fost principalul motiv pentru care submersibilul Titan a cedat sub presiunea uriașă a adâncurilor. Potrivit documentului, fuzelajul vasului, construit din fibră de carbon, nu era potrivit pentru scufundări la asemenea adâncimi.

„Vasul construit cu fibră de carbon prezenta multiple anomalii și a eșuat în a atinge standardele de rezistență și durabilitate necesare”, se arată în raportul NTSB, citat de CNN.

Materialul ales, inovator dar inadecvat pentru astfel de condiții extreme, a cedat presiunii de pe fundul oceanului, provocând implozia instantanee care nu a lăsat nicio șansă celor aflați la bord.

OceanGate, acuzată de lipsă de teste și neglijență

Raportul aduce acuzații grave companiei OceanGate, deținătoarea submersibilului Titan. Specialiștii NTSB susțin că firma nu a testat corespunzător aparatul de explorare și nici nu a înțeles pe deplin riscurile asociate cu utilizarea acestuia în expediții la mare adâncime.

De asemenea, documentul subliniază că epava submersibilului ar fi fost localizată mai repede dacă OceanGate ar fi urmat procedurile standard pentru situații de urgență. Respectarea acestor reguli „ar fi economisit timp și resurse”, notează NTSB, chiar dacă, în acest caz, șansele de salvare ale echipajului erau inexistente.

Analizele anterioare confirmă concluziile NTSB

Constatările din raportul NTSB sunt în linie cu rezultatele unei alte investigații efectuate de Paza de Coastă a SUA, publicată în august. Aceasta arăta că implozia putea fi prevenită dacă măsurile de siguranță ar fi fost respectate.

Paza de Coastă a identificat procedurile interne ale companiei ca fiind „defectuoase în mod critic”, iar practicile reale ca fiind „flagrant diferite” de protocoalele oficiale de siguranță. În urma acestor concluzii și a presiunii publice, OceanGate și-a suspendat activitatea în iulie 2023, la o lună după dezastru, și ulterior s-a închis definitiv.

Viețile pierdute în expediția spre Titanic

În urma imploziei au murit toate cele cinci persoane aflate la bordul submersibilului Titan. Printre acestea se număra chiar Stockton Rush, fondatorul și proprietarul OceanGate, considerat arhitectul proiectului Titan și un susținător al tehnologiilor neconvenționale de explorare subacvatică.

Tragedia a mai curmat viața renumitului scafandru francez Paul-Henri Nargeolet, supranumit „Mr. Titanic” pentru experiența sa vastă în explorarea epavei navei scufundate în 1912. De asemenea, printre victime s-au aflat Hamish Harding, aventurier britanic, precum și Shahzada și Suleman Dawood, tată și fiu, membri ai uneia dintre cele mai cunoscute familii de afaceri din Pakistan.

Ultima expediție a submersibilului Titan

Submersibilul Titan mai efectuase expediții către epava Titanicului încă din 2021. Pe 18 iunie 2023, în timpul ultimei misiuni, a pierdut contactul cu echipa de la suprafață la scurt timp după scufundare. Dispariția a fost raportată la două ore după pierderea semnalului, declanșând o amplă operațiune internațională de căutare.

Eforturile autorităților au fost zadarnice – implozia a avut loc instantaneu, la o adâncime extremă, ucigând toți cei aflați la bord. Descoperirea resturilor Titanului a venit abia după mai multe zile de căutări intense, confirmând unul dintre cele mai tragice accidente maritime din ultimii ani.