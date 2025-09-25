Câți bani primești la Rabla 2025 – cum te înscrii și care sunt condițiile pentru șoferi

Ultima ora
25 sept. 2025 | 06:30
de Alexandru Puiu

Programul Rabla 2025 aduce schimbări importante pentru șoferii care vor să-și înlocuiască mașina veche cu una nouă, mai puțin poluantă. După întârzierile din vară, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că înscrierile pentru persoane fizice încep pe 30 septembrie, la ora 10:00, și vor fi deschise până pe 25 noiembrie, ora 23:59, dacă fondurile nu se epuizează înainte.

De această dată, bugetul alocat este mai mic, iar valoarea ecotichetului pentru mașinile electrice a fost redusă semnificativ. Totuși, programul rămâne principala soluție pentru românii care doresc sprijin financiar în achiziția unui autovehicul nou.

Schimbări importante în Rabla 2025

Comparativ cu proiectul inițial anunțat în vară, există două modificări esențiale.

Prima ține de bugetul total, redus la 200 de milioane de lei – cu 400 de milioane mai puțin decât se preconiza inițial. Din această sumă, 80 de milioane sunt alocate pentru mașini pe benzină, GPL/GNC, hibride și motociclete, iar 120 de milioane merg către plug-in hibride, electrice, vehicule cu pilă de hidrogen și motociclete electrice.

A doua schimbare vizează sumele acordate pentru achiziția unei mașini electrice. Dacă anterior era prevăzut un sprijin de 37.000 lei, acum ecotichetul a fost înjumătățit, fiind stabilit la 18.500 lei.

Cum te înscrii și care sunt condițiile

Spre deosebire de anii trecuți, înscrierea nu se mai face prin intermediul dealerului auto, ci direct de către solicitant în platforma AFM. Pașii sunt clari:

  • creezi un cont pe site-ul www.afm.ro;
  • încarci documentele necesare în maximum 10 zile;
  • selectezi un dealer autorizat;
  • aștepți verificarea dosarului (până la 20 de zile);
  • predai și radiezi mașina veche în 90 de zile;
  • achiziționezi noul vehicul, tot în termen de 90 de zile.

Vehiculul predat trebuie să fie înmatriculat în România, să aibă minimum 8 ani vechime și să fie funcțional. În plus, fiecare persoană poate obține cel mult două ecotichete, câte unul pentru fiecare vehicul nou cumpărat.

Câți bani primești pentru un vehicul nou

Valoarea ecotichetelor în 2025 este:

  • 18.500 lei pentru mașini electrice sau cu pilă de hidrogen;
  • 15.000 lei pentru plug-in hibride și motociclete electrice;
  • 12.000 lei pentru hibride clasice;
  • 10.000 lei pentru mașini pe benzină (inclusiv GPL/GNC) și motociclete.

Astfel, chiar dacă sprijinul financiar pentru electrice s-a redus, programul rămâne atractiv, mai ales pentru cei care vor să facă tranziția către modele hibride sau electrice.

