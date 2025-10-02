Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 08:29
de Daoud Andra

Câţi bani primeşti dacă faci stagiul militar, în România? Pregătirea durează patru luni

Social
Câţi bani primeşti dacă faci stagiul militar, în România? Pregătirea durează patru luni
FOTO: Arhivă

Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să adopte două proiecte de lege importante pentru securitatea națională: noua lege a apărării și actul normativ care introduce posibilitatea efectuării serviciului militar voluntar pentru tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani.

Cum se va desfășura stagiul militar de patru luni

Proiectul care prevede revenirea la „armata voluntară” a fost inițiat de Ministerul Apărării Naționale în vara anului 2022, la câteva luni după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. După un lung parcurs birocratic pe „circuitul de avizare”, documentul ajunge acum pe masa Guvernului pentru a fi trimis mai departe spre dezbatere și adoptarea în Parlament.

Conform proiectului, atât bărbații, cât și femeile între 18 și 35 de ani, care nu au efectuat serviciul militar obligatoriu sau nu fac parte din rezervă, pot solicita participarea la un stagiu militar de patru luni. Acesta va fi organizat pe baza unui „program de pregătire militară de bază”, ale cărui detalii urmează să fie stabilite prin ordin de ministru.

Vezi și:
Ce pensie încasează lunar un fost general în armată și ce sumă primește un subofițer după 30 de ani de muncă
Traian Băsescu, atac dur la ministrul Apărării după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al României: „Să fie cinstit cu populația, nu cu povești despre vegetația uscată”

Pe durata celor patru luni, voluntarii vor beneficia de toate drepturile de bază asigurate militarilor: cazare, hrană, echipament, asistență medicală și indemnizație lunară, echivalentă cu solda unui soldat, de aproximativ 3.000 de lei.

„Pe timpul derulării programului de pregătire militară de bază, militarii voluntari în termen beneficiază gratuit de cazare, drepturi de echipare și de hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de indemnizație lunară similare militarilor în termen cu grad de soldat”, se arată în documentul elaborat de MApN.

Bonusul care se primește la final

Un alt stimulent financiar important este „bonusul de finalizare”: fiecare recrut va primi, la încheierea stagiului, o indemnizație egală cu trei salarii medii brute pe economie, ceea ce, la nivelul actual, înseamnă în jur de 27.000 de lei. Astfel, un tânăr care alege să facă armata voluntară va beneficia, pe lângă cazare și masă gratuită, de un venit total de aproximativ 40.000 de lei pentru perioada de patru luni.

Angajații care decid să participe la program nu trebuie să-și facă griji pentru locul de muncă, deoarece legislația obligă angajatorii să suspende temporar contractele de muncă pe durata stagiului, urmând ca aceștia să se poată întoarce după finalizarea pregătirii.

Un aspect important este și perspectiva de carieră: la finalul instrucției, recruții pot opta să continue în sistemul militar, devenind soldați profesioniști. Cei care aleg să nu rămână în armată vor fi trecuți în rezerva operațională, ceea ce le conferă statutul de rezervist în caz de mobilizare.

Și legea apărății naționale urmează să fie schimbată

În paralel cu această lege, Guvernul va aproba și o nouă lege a apărării naționale, prima actualizare majoră după 1994. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că noul cadru legislativ simplifică lanțul decizional în operațiuni: „Comandantul de la locul operațiunii va putea da ordine direct, astfel încât să se reducă timpul de reacție în situații critice, cum ar fi interceptarea dronelor.”

Oficialul a subliniat că România are una dintre cele mai avansate legislații din regiune: „Cred că avem probabil cea mai avansată legislație din punctul ăsta de vedere, dintre țările europene, noi și polonezii… și, din punct de vedere legal, cum spuneam, suntem acoperiți.”

În ceea ce privește programul de armată voluntară, ministrul a conchis: „Eu mi-aș dori să iasă într-o formă cât mai apropiată de forma în care intră în Parlament… și apoi cei mai buni dintre ei să rămână să devină militari profesioniști.”

O nouă avertizare meteo pentru Bucureşti şi Ilfov. Este cod portocaliu de vânt, recomandările ISU pentru populaţie
Recomandări
Veşti rele pentru Autostrada Moldovei. Din șase loturi, doar un tronson și jumătate va fi deschis traficului până în 2026
Veşti rele pentru Autostrada Moldovei. Din șase loturi, doar un tronson și jumătate va fi deschis traficului până în 2026
Gumball revine pe micile ecrane cu un nou serial plin de umor și năstrușnicii. De când vezi animația pe Cartoon Network
Gumball revine pe micile ecrane cu un nou serial plin de umor și năstrușnicii. De când vezi animația pe Cartoon Network
Funcțiile de la iPhone care te ajută să dormi mai bine. Așa îți transformi telefonul Apple dintr-o sursă de stres într-un aliat
Funcțiile de la iPhone care te ajută să dormi mai bine. Așa îți transformi telefonul Apple dintr-o sursă de stres într-un aliat
Ce se întâmplă în weekendul 3–5 octombrie 2025 la București: festivaluri, artă digitală și distracție pentru familie
Ce se întâmplă în weekendul 3–5 octombrie 2025 la București: festivaluri, artă digitală și distracție pentru familie
Vreme severă în România. Va fi şi mai frig, va ploua mult, iar ninsorile se înteţesc
Vreme severă în România. Va fi şi mai frig, va ploua mult, iar ninsorile se înteţesc
Netflix lansează trailerul oficial pentru Frankenstein, adaptarea lui Guillermo del Toro VIDEO
Netflix lansează trailerul oficial pentru Frankenstein, adaptarea lui Guillermo del Toro VIDEO
Pericol la centrala nucleară de la Cernobîl. Structura care izolează reactorul distrus în 1986 a rămas fără energie electrică, după un atac rusesc
Pericol la centrala nucleară de la Cernobîl. Structura care izolează reactorul distrus în 1986 a rămas fără energie electrică, după un atac rusesc
Noutăți de la PC Game Pass: jocuri noi, reduceri și acces anticipat la Call of Duty: Black Ops 7
Noutăți de la PC Game Pass: jocuri noi, reduceri și acces anticipat la Call of Duty: Black Ops 7
Revista presei
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli
Playtech Știri
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Playtech Știri
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...