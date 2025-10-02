Câţi bani primeşti dacă faci stagiul militar, în România? Pregătirea durează patru luni

Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să adopte două proiecte de lege importante pentru securitatea națională: noua lege a apărării și actul normativ care introduce posibilitatea efectuării serviciului militar voluntar pentru tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani.

Cum se va desfășura stagiul militar de patru luni

Proiectul care prevede revenirea la „armata voluntară” a fost inițiat de Ministerul Apărării Naționale în vara anului 2022, la câteva luni după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. După un lung parcurs birocratic pe „circuitul de avizare”, documentul ajunge acum pe masa Guvernului pentru a fi trimis mai departe spre dezbatere și adoptarea în Parlament.

Conform proiectului, atât bărbații, cât și femeile între 18 și 35 de ani, care nu au efectuat serviciul militar obligatoriu sau nu fac parte din rezervă, pot solicita participarea la un stagiu militar de patru luni. Acesta va fi organizat pe baza unui „program de pregătire militară de bază”, ale cărui detalii urmează să fie stabilite prin ordin de ministru.

Pe durata celor patru luni, voluntarii vor beneficia de toate drepturile de bază asigurate militarilor: cazare, hrană, echipament, asistență medicală și indemnizație lunară, echivalentă cu solda unui soldat, de aproximativ 3.000 de lei.

„Pe timpul derulării programului de pregătire militară de bază, militarii voluntari în termen beneficiază gratuit de cazare, drepturi de echipare și de hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de indemnizație lunară similare militarilor în termen cu grad de soldat”, se arată în documentul elaborat de MApN.

Bonusul care se primește la final

Un alt stimulent financiar important este „bonusul de finalizare”: fiecare recrut va primi, la încheierea stagiului, o indemnizație egală cu trei salarii medii brute pe economie, ceea ce, la nivelul actual, înseamnă în jur de 27.000 de lei. Astfel, un tânăr care alege să facă armata voluntară va beneficia, pe lângă cazare și masă gratuită, de un venit total de aproximativ 40.000 de lei pentru perioada de patru luni.

Angajații care decid să participe la program nu trebuie să-și facă griji pentru locul de muncă, deoarece legislația obligă angajatorii să suspende temporar contractele de muncă pe durata stagiului, urmând ca aceștia să se poată întoarce după finalizarea pregătirii.

Un aspect important este și perspectiva de carieră: la finalul instrucției, recruții pot opta să continue în sistemul militar, devenind soldați profesioniști. Cei care aleg să nu rămână în armată vor fi trecuți în rezerva operațională, ceea ce le conferă statutul de rezervist în caz de mobilizare.

Și legea apărății naționale urmează să fie schimbată

În paralel cu această lege, Guvernul va aproba și o nouă lege a apărării naționale, prima actualizare majoră după 1994. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că noul cadru legislativ simplifică lanțul decizional în operațiuni: „Comandantul de la locul operațiunii va putea da ordine direct, astfel încât să se reducă timpul de reacție în situații critice, cum ar fi interceptarea dronelor.”

Oficialul a subliniat că România are una dintre cele mai avansate legislații din regiune: „Cred că avem probabil cea mai avansată legislație din punctul ăsta de vedere, dintre țările europene, noi și polonezii… și, din punct de vedere legal, cum spuneam, suntem acoperiți.”

În ceea ce privește programul de armată voluntară, ministrul a conchis: „Eu mi-aș dori să iasă într-o formă cât mai apropiată de forma în care intră în Parlament… și apoi cei mai buni dintre ei să rămână să devină militari profesioniști.”