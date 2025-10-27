Câte zile va fi deschis altarul Catedralei Mântuirii Neamului pentru vizitatori și pelerini. Programul și regulile de vizitare

Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
27 oct. 2025 | 18:10
de Vieriu Ionut

Mii de credincioși veniți din toate colțurile țării au trăit duminică un moment cu adevărat istoric, odată cu sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Ceremonia, oficiată în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel, a marcat un moment de mare încărcătură spirituală pentru întreaga țară. După acest eveniment de anvergură, credincioșii au acum posibilitatea de a se închina în altarul celui mai impunător lăcaș ortodox din România, în cadrul unui program special de vizitare.

Catedrala, deschisă pentru vizitare zi și noapte până la 31 octombrie

După finalizarea slujbei de sfințire care a avut loc pe 26 octombrie, Catedrala Națională și-a deschis porțile pentru toți cei care doresc să se închine în Sfântul Altar. Pelerinii pot veni să se roage și să participe la rândul de închinare în perioada 27–31 octombrie, fără restricții orare. Potrivit reprezentanților Patriarhiei, altarul va fi deschis „zi și noapte” până la sfârșitul lunii, pentru ca toți cei care doresc să participe la acest moment de rugăciune să aibă ocazia să o facă.

Accesul în altar este permis atât ziua, cât și noaptea, iar organizatorii au subliniat că pelerinii trebuie să respecte regulile de liniște și conduită specifice unui spațiu sacru. În exteriorul gardului Catedralei Naționale, credincioșii vor putea aștepta la rând în condiții civilizate, sub supravegherea voluntarilor și a echipelor de ordine.

Moment istoric: sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului

Duminică, 26 octombrie 2025, Catedrala Mântuirii Neamului a fost martora unui moment solemn: sfințirea picturii interioare. Ceremonia a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați de un sobor impresionant format din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

La eveniment au participat aproximativ 10.000 de persoane, dintre care 2.500 de invitați oficiali s-au aflat în interiorul catedralei, iar ceilalți au urmărit slujba din curtea interioară, pe esplanada principală. Pentru credincioșii care nu au avut acces în incinta Catedralei, au fost amplasate ecrane de mari dimensiuni în exteriorul ansamblului, permițându-le să urmărească în timp real momentul sfințirii.

Reguli clare pentru accesul pelerinilor

Organizatorii au stabilit reguli precise pentru buna desfășurare a procesului de închinare. Credincioșii care s-au aflat în afara gardului Catedralei Naționale au avut acces la rândul de închinare în cursul zilei de duminică doar după ora 20:00, moment în care grupurile organizate din eparhii și invitații oficiali au încheiat trecerea prin Sfântul Altar.

După această oră, accesul a fost permis publicului larg, iar fluxul de pelerini a fost organizat în mod continuu. Pelerinii sunt îndemnați să urmeze indicațiile voluntarilor și să păstreze o atitudine de respect, având în vedere caracterul sacru al momentului și numărul mare de participanți.

