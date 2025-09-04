Ultima ora
04 sept. 2025 | 18:32
de Ioana Bucur

Actualitate
Guvernul a aprobat patru tipuri de burse pentru anul școlar 2025-2026. Câți bani vor primi elevii și care sunt condițiile

Guvernul a aprobat metodologia pentru acordarea burselor în învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia liceelor militare, stabilind patru tipuri de burse dedicate elevilor.

Patru tipuri de burse pentru anul școlar 2025-2026

Bursele de merit au valoarea de 450 lei/lună și se acordă unui procent de până la 15% din elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, cu medie generală de cel puţin 9,00. Ele includ și performanțele la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale și nu necesită depunerea unei cereri.

Bursele sociale, de 300 lei/lună, se acordă elevilor din medii defavorizate, grupuri vulnerabile sau cu probleme medicale speciale, pentru a preveni abandonul școlar. Beneficiarii trebuie să depună cerere anual, în primele 25 de zile calendaristice ale anului școlar, criteriile incluzând venituri sub salariul minim net, statutul de orfan, afecțiuni cronice sau oncologice, ori proveniența din familii monoparentale.

Bursele tehnologice, tot de 300 lei/lună, vizează elevii din învăţământul profesional și tehnologic, care au promovat toate disciplinele cu calificativul „foarte bine” și au obținut media 10 la purtare în anul anterior, pentru a-i stimula să performeze.

Bursele pentru mame minore, în valoare de 700 lei/lună, sunt destinate elevelor-mame înscrise în învăţământul preuniversitar, pentru a preveni abandonul școlar.

Plata tuturor burselor se va face lunar de către unitățile de învățământ până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, cu excepția lunii septembrie, plătită în octombrie. Bursele sunt finanțate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, iar pentru anul 2025, suma estimată necesară depășește 4 miliarde de lei.

Această decizie vine ca un sprijin financiar concret pentru elevii care se remarcă prin performanță sau care provin din medii vulnerabile, contribuind la reducerea abandonului școlar și la stimularea educației de calitate în România.

