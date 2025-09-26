Câte plăți cash poți face într-o zi fără să încalci legea. Ce spune Codul Fiscal actualizat și când poate face ANAF verificări

În România, tranzacțiile în numerar sunt reglementate strict, iar limitele impuse sunt menite să prevină evaziunea fiscală și spălarea banilor. Codul Fiscal actualizat în 2025 stabilește clar sumele maxime pentru plățile cash și condițiile în care ANAF poate interveni. Este important ca persoanele fizice și juridice să cunoască aceste reguli pentru a evita sancțiunile legale.

Limitele plăților cash conform Codului Fiscal 2025

Conform Codului Fiscal actualizat, orice plată în numerar între persoane fizice și juridice are un plafon maxim stabilit pe zi. Pentru persoane fizice, suma totală care poate fi plătită în numerar către o firmă sau instituție nu trebuie să depășească 10.000 de lei pe zi, indiferent de numărul tranzacțiilor.

În cazul plăților între firme sau între firme și persoane juridice, limita zilnică este de 5.000 de lei, iar depășirea acestor sume poate fi considerată contravenție fiscală.

Aceste reguli au fost introduse pentru a reduce tranzacțiile mari ”la negru” și pentru a încuraja plățile prin virament bancar, card sau alte metode electronice. Sumele maxime se aplică cumulativ pentru toate tranzacțiile efectuate într-o singură zi, iar ignorarea acestor limite poate atrage sancțiuni considerabile.

Situațiile excepționale și modalitățile legale de depășire a limitelor

Codul Fiscal prevede și excepții în cazul anumitor tranzacții. De exemplu, plățile către instituții publice sau achizițiile de bunuri imobile pot depăși aceste plafoane, dar trebuie justificate prin documente legale. În astfel de cazuri, depășirea limitelor nu constituie contravenție dacă există factură, contract sau alt document justificativ care atestă natura tranzacției.

De asemenea, anumite firme pot solicita ANAF acorduri prealabile pentru tranzacții mai mari, ceea ce permite efectuarea plăților în numerar peste limita standard, fără a încălca legea. Aceste măsuri sunt menite să ofere flexibilitate companiilor în condiții speciale, păstrând însă trasabilitatea fluxurilor financiare.

Când poate ANAF să facă verificări

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) poate interveni în cazul în care se depășesc limitele legale sau apar suspiciuni de evaziune fiscală. Inspectările pot fi inițiate atât preventiv, cât și în urma unor sesizări sau analize de risc.

ANAF verifică documentele justificative, registrele de casă, bonurile fiscale și extrasele bancare, pentru a stabili dacă tranzacțiile respectă plafonul zilnic legal. În cazul în care se constată nereguli, instituția poate aplica amenzi sau alte sancțiuni prevăzute de legislație.

Monitorizarea plăților cash este mai strictă în perioadele de raportare fiscală și în cadrul operațiunilor cu risc ridicat, cum ar fi achizițiile de bunuri de valoare mare sau tranzacțiile repetate între aceleași părți.