29 aug. 2025 | 09:30
de Alexandru Puiu

Marii comercianți online din România, sancționați de ANAF după ce au făcut afaceri de 227 de milioane de lei. Bunuri de zeci de milioane, sechestrate
ANAF sancționează comercianții online din marketplace / foto: Playtech

Comerțul electronic din România a devenit una dintre cele mai dinamice piețe din regiune, însă expansiunea rapidă a adus și probleme legate de fiscalitate și corectitudinea raportărilor. În ultima perioadă, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat o acțiune amplă împotriva evaziunii fiscale din e-commerce, vizând zeci de firme care au operat în România fără să achite TVA-ul datorat statului. Rezultatele sunt deja vizibile: bunuri de peste 25 de milioane de lei au fost puse sub sechestru, iar alte sume importante au fost blocate în conturi.

Potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), inspectorii au descoperit că 227 de firme nerezidente, provenite din Uniunea Europeană, au desfășurat vânzări semnificative printr-o platformă locală de comerț online, în perioada 2022 – iunie 2025. Valoarea totală a acestor tranzacții se ridică la aproape 227 de milioane de lei. Problema majoră este că niciuna dintre companii nu era înregistrată în scopuri de TVA și nici nu a utilizat mecanismul special One-Stop-Shop (OSS), creat tocmai pentru a simplifica raportarea fiscală pentru firmele care vând în mai multe state membre.

Măsurile luate de ANAF

În urma verificărilor, inspectorii ANAF au dispus măsuri asigurătorii pentru 219 dintre firmele investigate, în valoare de 40,4 milioane de lei. În plus, bunuri de peste 25,6 milioane de lei au fost puse sub sechestru, iar din conturile de garanții au fost deja încasate 8,6 milioane de lei. Autoritățile au transmis că obiectivul principal este recuperarea prejudiciilor și descurajarea practicilor neloiale care creează o concurență incorectă față de comercianții care își declară și plătesc corect obligațiile fiscale.

Reprezentanții DGAF subliniază că aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă de digitalizare a controalelor fiscale. Folosirea de sisteme informatice moderne și schimbul de date cu alte autorități europene permit detectarea mai rapidă a tranzacțiilor suspecte și urmărirea fluxurilor financiare transfrontaliere.

Impactul asupra pieței de e-commerce

România este una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere din Europa în domeniul comerțului online, însă evaziunea fiscală reprezintă o problemă constantă. Estimările arată că pierderile la bugetul de stat generate de nedeclararea TVA pot ajunge la sute de milioane de euro anual.

Pentru micii comercianți locali, astfel de practici sunt o lovitură puternică, deoarece aceștia se conformează fiscal și plătesc taxe, dar concurează direct cu firme care oferă prețuri aparent mai mici, datorită faptului că evită TVA-ul. Prin măsurile recente, ANAF încearcă să restabilească echilibrul și să ofere un cadru corect pentru toți jucătorii din piață.

Ce urmează

Autoritățile transmit că vor continua controalele și vor extinde investigațiile și în alte domenii în care există suspiciuni de fraudă fiscală. În paralel, se discută intens despre accelerarea procesului de digitalizare a ANAF, pentru ca astfel de situații să fie depistate mult mai rapid, fără a lăsa companiilor ani de zile pentru a opera fără respectarea legii.

Pentru clienți, efectele sunt mai puțin vizibile la prima vedere, dar acțiuni de acest tip au un rol important în protejarea consumatorilor. În plus, se creează premisele ca, pe termen lung, piața să devină mai competitivă și mai transparentă, fără distorsiuni generate de evaziune fiscală.

