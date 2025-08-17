Ultima ora
Cătălin Scărlătescu a pierdut primul proces cu Antena 1. Unde a greșit celebrul Chef și ce daune trebuie să plătească. Decizia nu este definitivă
17 aug. 2025
de Filon Stan

Antena 1 a repurtat o victorie mică în războiul deschis foștilor angajați de la ”Chefi la Cuțite”! Cel care a pierdut în primă instanță în fața televiziunii este Cătălin Scărlătescu, iar mai jos veți vedea și motivul!

Cătălin Scărlătescu a pierdut primul proces cu Antena 1

Așadar, Antena 1 a câștigat un proces cu Cătălin Scărlătescu, fost jurat la ”Chefi la cuțite”. Este primul proces câștigat de televiziunea familiei Voiculescu, din foarte multe deschise pe numele foștilor jurați de la ”Chefi la cuțite”.

Dar ce s-a întâmplat de data aceasta? Ei bine, Cătălin Scărlătescu a făcut declarații care i-ar fi deranjat pe șefii Antenei 1. Mai exact, celebrul bucătar a acordat un interviu la scurt timp după ce a decis împreună cu Sorin Bontea și Florin Dumitrescu să părăsească emisiunea de la Antena 1. În interviul acordat cancan.ro, acesta a vorbit despre adevăratul motiv pentru care s-a produs ruptura. Iată ce spunea atunci Cătălin Scărlătescu:

”Nu ne-a plătit salariul”

„Stimabila Antena 1 nu ne-a dat banii pe sezonul 12…Nu ne-a plătit salariul de interesanţi ce sunt”. „Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi am făcut Antena mare”. „Sunt nişte băieţi acolo care încă se mai cred în epoca de piatră. Cred ei că pot să facă rău oamenilor. Bătrânul Voiculescu încă nu s-a trezit să vadă ce a lăsat în urmă acolo. Gândiţi-vă doar anul trecut câte vedete le-au plecat.

Este cineva acolo care vrea răul Antenei. Vă spun sincer. Eu nu am vrut să plec de la Antena 1 niciodată. Am fost forţaţi pentru că, după 9 ani de colaborare, n-au avut bunul simţ să înţeleagă ce vrem noi. S-au trezit ei aşa că sunt stăpâni.

”Unii care se cred oameni de televiziune”

– „Gândiţi-vă… au plecat Bendeac, am plecat noi trei, a plecat Cosmin Seleşi, a plecat Dan Negru şi mai câţi de la Observator, de la Antena Stars. Să faceţi o listă să vedeţi câţi oameni de valoare au plecat de acolo, noi fiind cei mai puţini valoroşi. Şi o să mai plece. Atitudinea asta nu poate să ducă la un lucru bun. Eu nu pot să blamez pe cineva, doar sistemul lor ciudat.”

– „Când o să se trezească Vociulescu şi o să vadă ce jaf au făcut ăia din televiziunile lui… unii care se cred oameni de televiziune. Vi se pare normal să plece atâţia? Cum să nu te înţelegi cu cei trei chefi care ţi-au adus cel mai mare rating din istoria Antenei 1”, spunea Cătălin Scărlătescu.

Bun de plată

Ei bine, șefii Antenei 1 s-au autosesizat și l-au chemat pe Cătălin Scărlătescu în judecată, pe care l-au acuzat că a încălcat confidențialitatea contractului cu Antena 1, chiar dacă acesta încetase. Mai exact, contractul stipula faptul că acesta nu are voie să denigreze emisiunea la care a lucrat timp de 6 ani.

Drept urmare, Judecătoria Sectorului 1 l-a obligat pe fostul jurat Chefi la Cuţite să plătească daune de 10.000 de euro. Decizia nu este însă una definitivă.

