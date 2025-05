Pavel Bartoș, despre apariția lui Cătălin Scărlătescu în filmul “Marea Pescuială”: “Nu a venit cu așa de mulți bani!” VIDEO EXCLUSIV

Pe lângă proiectele pe care le are la Pro TV, Pavel Bartoș se bucură și de o carieră strălucită în domeniul actoriei. Acesta apare într-un nou film pe marile ecrane, “Marea Pescuială”, în care joacă și Cătălin Scărlătescu. El ne-a oferit detalii în exclusivitate pentru Playtech despre cunoscutul chef, explicând, în același timp, cum reacționează fiicele sale atunci când îl văd într-un nouă peliculă.

Pavel Bartoș a venit alături de fetele sale la avanpremiera noului film în care apare. Acesta are trei copii alături de soția sa, Eva, Rita și Sofia. Actorul a punctat că fiicele sale sunt extrem de sincere atunci când vine vorba despre proiectele în care apare, astfel că nu se feresc să îi spună dacă le-a plăcut vreun rol sau nu:

“Acum mă uit după fete. Eu a trebuit să vin mai repede ca să dau interviuri. Nu o să le țin o oră aici până începe filmul. Am fost eficienți, după atâtea premiere de film te obișnuiești. Decât să se chinuie pe aici și să aștepte ca tatăl lor să le bage în seamă, mai bine vin când începe filmul. Ele înțeleg că sunt actor și se bucură atunci când proiectul e vizibil. Am văzut cum au reacționat și la filmul “Ramon”. Acolo am muncit enorm, am fost producător și m-am ocupat și de pre-producție, post-producție, lansare și distribuție.

Au fost fericite pentru că proiectul a bucurat atâta lume! E un timp pe care nu neapărat că îl pierzi cu familia, dar după încerci să recuperezi. Am încercat să îl recuperez atunci când am putut. Ele îmi dau feedback, fetele mele sunt foarte cinstite. Îmi spun dacă le-a plăcut sau nu, dacă au râs sau nu. Câteodată îmi spun: “Tati, dar chiar așa personaj ai avut, atât de tâmpițel e?”. Le spun că așa e rolul, nu am ce face! Când încep să comenteze, înseamnă că le place.”