Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei mai afectați

Sezonul rece 2025-2026 aduce noi provocări pentru românii care depind de sistemele centralizate de termoficare. Una dintre cele mai importante teme este prețul gigacaloriei – unitatea de măsură prin care se calculează energia termică livrată consumatorilor.

Ce este gigacaloria și cum se calculează factura

O gigacalorie reprezintă cantitatea de energie necesară pentru a încălzi aproximativ 1.000 de litri de apă cu 1 grad Celsius. Practic, ea este unitatea standard de referință pentru serviciile de încălzire centralizată. Factura lunară a unei familii depinde de consumul propriu de căldură (în funcție de suprafața locuinței și gradul de izolație), dar și de prețul stabilit de autoritățile locale. Acest tarif final combină costul de producție, transport și distribuție al agentului termic, subvențiile oferite de primării și deciziile autorităților naționale privind energia.

Conform reglementărilor în vigoare, sistemele de termoficare sunt pornite atunci când temperaturile exterioare coboară sub 10°C, timp de trei zile consecutiv, iar prognoza indică menținerea acestui trend. Autoritățile locale sunt cele care dau undă verde pornirii căldurii, în funcție de datele furnizate de Administrația Națională de Meteorologie și de sesizările populației.

Prețurile din această iarnă

Pentru sezonul rece 2025-2026, autoritățile locale au anunțat tarifele de referință pentru gigacalorie. Diferențele dintre orașe sunt semnificative și reflectă atât particularitățile sistemelor de termoficare, cât și politica de subvenționare:

Timișoara – 466 lei/gigacalorie (cel mai mare tarif din țară)

Oradea – 435 lei/gigacalorie

Buzău – 377 lei/gigacalorie

Constanța – 350 lei/gigacalorie

București – 330 lei/gigacalorie

Aceste valori arată clar că locuitorii din Timișoara vor fi cei mai afectați. Spre comparație, bucureștenii vor plăti cu peste 130 de lei mai puțin pentru fiecare gigacalorie consumată, datorită subvențiilor mai consistente.

Factorii care influențează prețul final

Pentru o familie care locuiește într-un apartament de 60-70 mp, diferența de cost față de alte orașe poate însemna câteva sute de lei în plus la fiecare factură de iarnă. În lipsa unor subvenții mai mari, presiunea pe bugetele gospodăriilor devine semnificativă.

Autoritățile locale din Timișoara justifică tariful ridicat prin costurile mari de producție și transport al agentului termic, dar și prin lipsa unor rețele complet modernizate. De altfel, pierderile de pe traseu rămân o problemă majoră în multe orașe, ceea ce duce la facturi mai mari pentru consumatori.

În ciuda eforturilor de modernizare și a investițiilor europene în sistemele de termoficare, discrepanțele dintre orașe se mențin. În București, unde sistemul deservește peste jumătate de milion de locuințe, subvențiile masive reușesc să mențină prețul gigacaloriei la un nivel mai scăzut. În orașe precum Timișoara sau Oradea, unde costurile reale sunt mai mari, locuitorii resimt din plin nota de plată.

Pe termen lung, specialiștii avertizează că soluția nu stă doar în subvenții, ci mai ales în modernizarea rețelelor și creșterea eficienței energetice. Până atunci însă, iarna 2025-2026 se anunță dificilă pentru mulți români, mai ales în vestul țării, unde prețul gigacaloriei atinge niveluri record.