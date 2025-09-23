Cât va costa întreţinerea la iarnă pentru un apartament cu trei camere? Calcul estimativ

Pe măsură ce sezonul rece se apropie, mulți proprietari și chiriași se întreabă cât îi va costa întreținerea pe perioada iernii pentru un apartament de trei camere. Răspunsul nu e unic: depinde de tipul de încălzire, izolație, comportamentul de consum și tarifele practicate de furnizori. Mai jos găsiți o simulare clară, construită pe date actualizate la 23 septembrie 2025, care include scenarii ușoare și severe și explicații despre componentele principale ale facturilor.

Estimare pe componente: gaze, electricitate și alte cheltuieli

Pentru un apartament de aproximativ 60 mp (configurabil ca trei camere), principalele costuri pe timpul iernii provin din gaze (încălzire și bucătărie) și din consumul de energie electrică. Conform ofertelor curente ale unor furnizori importanți, prețul final al gazelor pentru casnici este plafonat la maxim ≈ 0,31 lei/kWh în perioada actuală, conform ofertelor publicate.

Playtech a folosit acest reper pentru a construi două scenarii:

iarnă ușoară (consum gaz ~800–1.000 kWh pe iarnă): cost gaz estimat ≈ 310 lei pentru 1.000 kWh pe perioada decembrie–martie;

iarnă severă (consum gaz 1.500–2.000 kWh): cost gaz între ≈ 465–620 lei pentru întreaga iarnă.

Electricitatea are, însă, variații mai mari în funcție de furnizor și de eliminarea unor plafonări. După 1 iulie 2025, ofertele comerciale diferă: de pildă, PPC afișează un preț negociat de 0,885 lei/kWh (preț la care se adaugă taxe și tarife reglementate), iar alți furnizori practică tarife diferite în funcție de zonă și ofertă.

În simulări realiste, consumul electric pe iarnă poate fi în jur de 800–1.500 kWh pentru cele 4 luni, iar costul total pentru electricitate poate varia semnificativ (de la câteva sute la peste 1.500 lei pentru întreaga perioadă), în funcție de tariful pe kWh.

Scenarii complete: calcule pentru iarna 2025–2026 (perioadă decembrie–martie)

Scenariul A – iarnă ușoară (temperaturi moderate, izolație medie):

Gaz: ~800–1.000 kWh → ~310 lei (pentru 1.000 kWh la 0,31 lei/kWh).

Electricitate: ~800–1.000 kWh total pe iarnă → cost estimat în jur de 640–1.300 lei (variază după ofertă).

Alte costuri (apă caldă, întreținere, salubritate, combustibil alternativ): 200–400 lei.

Total estimativ pentru 4 luni: ≈ 1.400–1.800 lei (≈ 350–450 lei/lună).

Scenariul B – iarnă severă (frig persistent, izolație slabă):

Gaz: 1.500–2.000 kWh → ≈ 465–620 lei.

Electricitate: 1.200–1.500 kWh → cost posibil 1.560–1.950 lei, în funcție de tarif.

Alte costuri: 400–600 lei.

Total estimativ pentru 4 luni: ≈ 2.400–3.000 lei (≈ 600–750 lei/lună).

Aceste simulări sunt preluate din analize publicate și corelate cu tarifele afișate de furnizori la data de referință. Ele servesc ca repere — costurile personale pot fi mai mici sau mai mari în funcție de contract, izolație, tipul de sistem de încălzire și comportamentul de consum.

Ce spun datele la nivel mediu

Analize bazate pe milioane de facturi indică o creștere a cheltuielilor cu utilitățile în iarna 2025 comparativ cu 2024, iar valoarea medie raportată pentru perioadele reci a urcat — rezultând costuri medii peste 800 lei/lună pentru unele case/apartamente în sezonul rece, în funcție de structură și consum.

La nivel urban, estimările pentru un apartament de 3 camere pe tot anul variază larg: unele analize locale arată intervale lunare între ~800 și 1.500 lei în sezonul rece, în funcție de modul de încălzire și condițiile tehnice ale imobilului.

Ce poți face pentru a reduce costurile

Câțiva factori importanți influențează direct cheltuielile: izolația termică, calitatea ferestrelor, comportamentul de consum (temperatură menținută, aerisiri scurte), tipul de centrală vs. sistem centralizat și alegerea furnizorului (o ofertă mai bună poate reduce factura).

De asemenea, montarea unei centrale eficiente sau a unui termostat smart poate reduce consumul pe termen mediu, deși investiția inițială trebuie comparată cu economiile estimate.