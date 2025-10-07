Cât timp vor fi închise școlile, grădinițele și liceele din județele aflate sub cod roșu de ploi. Decizia a fost luată pentru siguranța elevilor

Ministerul Educației a anunțat oficial că toate școlile, grădinițele și liceele din București și mai multe județe vor avea cursurile suspendate miercuri, 8 octombrie, din cauza fenomenelor meteo extreme care afectează sud-estul țării. Decizia vine în contextul instituirii codului roșu de ploi torențiale, vânt puternic și posibile inundații, măsură luată pentru siguranța elevilor și a cadrelor didactice.

Școli închise miercuri, 8 octombrie

Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), codul roșu de vreme severă intră în vigoare marți, 7 octombrie, de la ora 21:00, și este valabil până miercuri, 8 octombrie, la ora 15:00. Avertizarea vizează județele Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov și municipiul București, unde sunt așteptate ploi abundente, cu cantități ce pot atinge 80–100 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar 120–140 de litri pe metru pătrat.

„Din informaţiile primite până în acest moment din partea inspectoratelor şcolare judeţene, având în vedere avertizările meteorologice emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a luat decizia suspendării cursurilor în toate instituţiile din învăţământul preuniversitar pentru miercuri, 8 octombrie, în judeţele Constanţa şi Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu”, a transmis Ministerul Educației într-un comunicat de presă.

Oficialii au mai precizat că informațiile vor fi actualizate constant, în funcție de evoluția fenomenelor meteo și de hotărârile luate de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, precum și de cel al municipiului București.

Decizii similare în toate județele vizate de codul roșu

Prefectura Călărași a confirmat, marți, măsura suspendării activităților școlare, după ce în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a fost analizată situația generată de ploile torențiale și vântul puternic.

„Având în vedere avertizarea meteorologică de COD ROŞU de ploi torenţiale, vânt puternic şi posibile fenomene periculoase, s-a decis suspendarea cursurilor şcolare în toate unităţile de învăţământ din judeţul Călăraşi, în data de 8 octombrie 2025, pentru siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. Măsura are caracter preventiv şi temporar, fiind luată în strânsă colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, autorităţile locale şi structurile de ordine publică, care monitorizează permanent situaţia din teren”, a transmis Prefectura Călăraşi.

De asemenea, reprezentanții Ministerului Educației au subliniat că măsura este una exclusiv preventivă, luată pentru a evita deplasările periculoase ale copiilor și profesorilor către unitățile de învățământ, mai ales în condițiile în care autoritățile locale se confruntă deja cu inundații, blocaje de trafic și drumuri impracticabile.

Cât timp rămân școlile închise

„Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a emis o avertizare COD ROȘU de ploi torențiale și vijelii, valabilă începând de astăzi, 7 octombrie 2025, ora 19:00, până la încetarea fenomenelor periculoase.

Măsuri și recomandări pentru populație:

Evitați deplasările neesențiale în intervalele cu ploi puternice.

Nu parcați sub copaci, stâlpi sau panouri publicitare.

Evitați utilizarea subsolurilor, garajelor și pasajelor pietonale.

Nu vă adăpostiți sub arbori sau structuri metalice.

Deconectați aparatele electrice dacă apa pătrunde în locuință.

Urmăriți doar anunțurile oficiale transmise prin RO-ALERT, DSU sau paginile oficiale ale autorităților.

Cursurile în creșe, grădinițe, școli și licee din județ vor fi suspendate începând cu data de 8 octombrie 2025, până la încetarea codului roșu.

Vă rugăm să rămâneți vigilenți și să acordați atenție mesajelor oficiale! Pentru informații actualizate: www.fiipregatit.ro”, au transmis autoritățile din Ilfov.

Cu alte cuvinte, este posibil ca școlile și grădinițele să rămână închise în continuare, dacă se va prelungi averizarea meteo de tip cod roșu de ploi. Deocamdată, aceasta expiră miercuri, ora 15:00.

Cum vor fi recuperate orele pierdute

Ministerul a precizat că fiecare unitate de învățământ va decide, prin consiliul de administrație, modul în care se vor recupera orele pierdute.

„Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ aflate în situaţia de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor”, se arată în comunicatul oficial.

Măsura este similară celei luate în alte situații de urgență din anii precedenți, când școlile au fost închise temporar din cauza viscolului, a inundațiilor sau a caniculei extreme.