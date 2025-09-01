Ultima ora
01 sept. 2025 | 14:18
de Badea Violeta

Cât se ţin strugurii la fermentat pentru un vin perfect la gust. Factorii la care să fii atent în fiecare an

UTILE
Care este timpul necesar de fermentare a strugurilor pentru un vin reusit? Sursa foto: Profimedia

Fermentarea strugurilor este inima procesului de vinificație. De durata și modul în care se desfășoară acest proces depinde calitatea vinului final, de la aromă și culoare până la intensitatea gustului. Totuși, nu există o rețetă unică valabilă pentru toate recoltele, deoarece fiecare an agricol aduce particularități care influențează vinul.

Cât timp trebuie lăsați strugurii la fermentat pentru a obține un vin cu gust desăvârșit

În general, fermentarea strugurilor durează între 7 și 21 de zile, dar acest interval poate varia în funcție de soiul de struguri, conținutul de zahăr și stilul de vin dorit.

Pentru vinurile albe, fermentarea se face, de obicei, mai rapid, la temperaturi mai scăzute, pentru a păstra prospețimea și aromele fructate. În schimb, vinurile roșii necesită o fermentare mai lungă, ce poate depăși chiar și trei săptămâni, pentru a extrage taninuri și pigmenți din coajă.

Pe lângă timpul efectiv, ritmul fermentației este influențat de temperatura de lucru. La valori prea ridicate, drojdiile se dezvoltă rapid, dar vinul poate pierde finețea aromelor.

La temperaturi prea scăzute, procesul încetinește, uneori chiar se blochează. De aceea, producătorii experimentați ajustează atent mediul de fermentare pentru a obține echilibrul dorit.

Factori de urmărit în fiecare an

Durata optimă a fermentării nu poate fi desprinsă de condițiile fiecărui sezon viticol. Printre factorii care trebuie analizați an de an se numără:

  • Maturitatea strugurilor – un conținut ridicat de zahăr prelungește fermentația și influențează tăria alcoolică.
  • Aciditatea naturală – echilibrul dintre zahăr și aciditate este decisiv pentru gustul final.
  • Starea climatică a anului – veri călduroase accelerează acumularea de zaharuri, în timp ce anii mai reci dau struguri mai acizi.
  • Soiul cultivat – fiecare varietate are ritmul său natural de fermentare și reacționează diferit la condițiile de vinificație.

Astfel, durata fermentării nu trebuie privită ca o regulă fixă, ci ca o decizie adaptată caracteristicilor recoltei din acel an.

Arta echilibrului în vinificație

Un vin reușit nu depinde doar de numărul de zile în care strugurii fermentează, ci și de armonia creată între timp, temperatură și stilul dorit. Un vin roșu robust va necesita o fermentare mai lungă, pentru a extrage structura și complexitatea aromelor, în timp ce un vin alb fin va beneficia de o fermentație scurtă și delicată.

Succesul constă în a observa atent evoluția mustului, a adapta procesul la particularitățile fiecărei recolte și a nu forța etapele naturale. Vinul perfect la gust se obține din echilibrul dintre știință și sensibilitatea vinificatorului, care știe când să lase timpul să lucreze și când să intervină.

