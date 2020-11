Ce se întâmplă dacă mănânci struguri în fiecare zi. Schimbările care se produc în corp

Poate nu mulți știu, dar strugurii aduc schimbări benefice în corpul tău, dacă îi consumi zilnic. Ce se întâmplă dacă mănânci aceste fructe în fiecare zi și cum îți ajută organismul?

Ce se întâmplă în trupul tău dacă mănânci zilnic struguri?

Strugurii sunt din ce în ce mai puțin consumați de români după primele săptămâni din toamnă când aceștia sunt la mare căutare. Desigur, nu același lucru putem să-l spunem și despre produsul cel mai adorat făcut din ele – vinul. Multe gospodine adoră să facă pentru familia lor compot de struguri pentru iarnă, dulceață sau chiar gem de struguri. Fructele-vedetă ale toamnei au o istorie de 8.000 de ani, primele podgorii fiind cultivate pe teritoriile care formează acum Orientul Mijlociu. Strugurii au un număr mare de beneficii pentru sănătate. Printre acestea se numără și: prevenirea cancerului, a bolilor de inimă și tensiunii arteriale ridicate, arată MedicalNewsToday, citat de exquis.ro.

O porție medie de struguri (aproximativ o cană) este suficientă să-ți iei valori nutritive necesare. 32 de boabe de struguri roșii sau albi conține 104 de calorii, 1.09 de grame de proteine, 0.24 de grame de grăsime, 1.4 de fibre, 4.8 miligrame de vitamina C, 10 micrograme de vitamina A, 288 de miligrame de potasiu, 0.54 de miligrame de fier și 3 micrograme de folati. De asemenea, au un nivel ridicat de apă și sunt buni pentru hidratare, însemând că oferă o cantitate mare de nutrienți esențiali. Mai mult decât atât, conțin mulți antioxidanți importanți pentru sănătate ochilor precum luteină și zeaxantină.

Recomandări și riscuri

„Recomandari pentru consum

Strugurii sunt pe piata aproximativ tot anul. Cei mai buni sunt cei fermi la atingere si fara „riduri” si se pastreaza cel mai bine in frigider. Cel mai bun mod de a manca strugurii este cand sunt proaspeti. Cele mai multe jeleuri, sucuri si vinuri au zahar adaugat, ceea ce inseamna calorii in plus.

Riscuri

Betablocantii, un tip de medicatie prescris cel mai frecvent pentru boli de inima, pot duce la cresterea nivelului de potasiu din sange. Produsele cu mult potasiu, cum ar fi bananele, ar trebui consumate cu moderatie de catre cei care iau folosesc betablocanti. Consumul ridicat de potasiu poate fi daunator pentru cei ai caror rinichi nu sunt pe deplin functionali. Daca rinichii nu sunt capabili de a scoate excesul de potasiu din sange, acest lucru poate fi fatal. Cercetatorii au descoperit si ca resveratrolul este benefic pentru tratarea de Alzheimer, atenuand puseurile si schimbarile de stare asociate cu menopauza si imbunatatind controlul asupra glucozei din sange”

(Sursa: exquis.ro)