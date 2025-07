Cât se mai dă la nuntă în România în 2025. Sumele care se pun în plic în marile orașe

În 2025, darul de nuntă continuă să fie o chestiune delicată și, în același timp, una dintre cele mai dezbătute teme de vară în România. Cu prețurile în creștere și organizările tot mai sofisticate, invitații sunt nevoiți să scoată din buzunar sume semnificative pentru a ”acoperi” costul participării. Cei care vor să fie în rând cu lumea, dar să nu exagereze, caută tot mai des informații despre ”cât se mai dă la nuntă” în orașul lor.

Ce este darul și cum se calculează în 2025

Darul de nuntă, în România, este aproape exclusiv în bani și reprezintă un sprijin financiar pentru tinerii căsătoriți. De regulă, suma pornește de la prețul meniului, care în 2025 este în medie 400 lei cu băuturi incluse. Cei care vor să nu fie în pierdere și nici să pară zgârciți, oferă minim 500 lei/persoană.

Pe lângă meniu, trebuie luate în calcul costurile cu formația (aproximativ 6000 euro), echipa foto-video (2000 euro) și aranjamentele. Rezultă astfel o medie de peste 80 euro per invitat doar ca investiție a mirilor în eveniment. În plus, conform horiabodeanu.ro, mulți invitați adaugă 400-800 lei în plus pentru a marca evenimentul cu un cadou ”simbolic”.

Sumele din marile orașe

În București și Constanța, darul standard în 2025 a ajuns la 2.000 de lei per cuplu. Restaurantele de top, formațiile cunoscute și atmosfera elegantă justifică acest prag.

În orașe precum Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara, suma uzuală este de aproximativ 1.500 de lei per cuplu. În cazul în care invitații sunt apropiați de miri, contribuția poate ajunge chiar la 2.500–3.000 de lei.

În provincie, chiar dacă prețurile pot fi ușor mai mici, cheltuielile nu diferă prea mult. În multe cazuri, se pornește de la 1.200 lei de persoană, însă suma depinde foarte mult de locație, relația cu mirii și nivelul general al evenimentului.

Ghidul sumelor în funcție de relația cu mirii

Cupluri obișnuite: 2.000 – 3.000 lei

Oaspete singur: 800 – 1.000 lei

Prieteni apropiați, frați, surori: Minimum 2.000 – 3.000 lei

Nași, părinți: 4.000 – 8.000 lei sau contribuții directe la organizare

Cunoștințe, colegi: 1.400 – 1.900 lei per cuplu

Neprezentat la nuntă: minim 500 lei

Copii: în jur de 400 lei fiecare

Aceste cifre nu sunt bătute în cuie, dar reflectă realitatea din teren. A da un dar de nuntă în 2025 înseamnă a echilibra generozitatea, prietenia și bugetul personal, fără a uita că mirii te-au invitat pentru a le fi alături într-una dintre cele mai importante zile din viața lor.