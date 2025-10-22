Cât primește Nadia Comăneci din pensia de merit. Suma comparată cu veniturile magistraților din România

Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari gimnaste din istoria României, beneficiază de o pensie specială sub formă de rentă viageră, acordată pentru meritele sale sportive deosebite. În prezent, aceasta încasează lunar suma de 16.635 de lei.

Cât primește Nadia Comăneci de la stat

Această sumă este semnificativ mai mare decât pensiile medii din sistemul public de pensii din România. De asemenea, pensiile speciale pentru magistrați și alți funcționari cu statut special sunt adesea mult mai mari decât cele ale pensionarilor obișnuiți.

Pensiile speciale, inclusiv cele acordate sportivilor de performanță, au fost subiect de dezbatere în România, fiind comparate cu veniturile altor categorii profesionale, precum magistrații. De exemplu, un judecător al Curții Constituționale poate primi pensii cumulate de sute de mii de lei pe an, pe lângă salariul anual.

Astfel, pensia Nadiei Comăneci se situează într-un interval similar cu cel al altor personalități din domeniul sportului, cum ar fi Gabriela Szabo sau Elisabeta Lipă, care beneficiază de pensii speciale de până la 16.000 de lei lunar.

În concluzie, pensia Nadiei Comăneci reflectă recunoașterea statului român pentru contribuțiile sale excepționale la sportul național și internațional, fiind comparabilă cu veniturile unor funcționari publici cu statut special.