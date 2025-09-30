Ultima ora
30 sept. 2025 | 10:35
de Daoud Andra

Cât mai ține frigul în România și unde va ninge din nou în perioada următoare. Un vortex polar lovește România la început de octombrie

METEO - VREME - ANM
Europa Centrală și de Est se pregătește să întâmpine primul episod serios de vreme rece al acestei toamne. Un vortex polar, format în nordul continentului, trimite mase de aer arctic peste regiune, aducând temperaturi cu mult sub normalul perioadei, vânturi intense și ninsori timpurii la munte. România nu face excepție și va resimți puternic această schimbare bruscă de vreme.

Temperaturile scad drastic în România

La început de octombrie, România intră în cel mai rece episod al toamnei 2025. Maximele nu vor mai depăși 12 °C, iar în multe regiuni valorile diurne se vor opri între 8 și 10 °C. Nopțile vor fi și mai reci: în depresiunile din est și centru, termometrele pot coborî până la 0 °C sau chiar sub acest prag. Astfel, bruma și înghețul timpuriu devin aproape inevitabile în Transilvania, Moldova și zonele deluroase.

La munte, iarna își face simțită prezența. În Carpații Meridionali și Orientali sunt prognozate ninsori abundente, iar la altitudini mari se va depune un strat consistent de zăpadă.

Frigul nu se oprește la granițele României. Întreaga Europă Centrală și de Est se află sub influența maselor de aer rece venite dinspre Rusia. Severe Weather avertizează că acesta este cel mai intens val de frig de până acum al toamnei, cu abateri termice care depășesc 15 °C sub mediile climatologice.

Țări precum Germania, Polonia, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Slovenia și statele balcanice vor fi lovite de același val polar. Minimele vor coborî sub 0 °C în multe zone, marcând primele brume și înghețuri extinse din sezon. În zonele alpine și în masivele din Balcanii de Vest, valorile vor atinge chiar –6 °C, iar la altitudini de peste 2.500 m sunt așteptate temperaturi de –10 °C.

Vânturi puternice și ninsoare abundentă

Diferențele de presiune dintre Balcani și Mediterana vor genera vânturi puternice, de tip Bora, cu rafale ce pot depăși 120 km/h pe coasta Adriaticii și în sudul Italiei. Acest vânt va amplifica senzația de frig, astfel că temperaturile resimțite vor coborî spre –10 °C, chiar dacă valorile din termometre sunt mai blânde.

În Balcanii de Vest, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 50 cm în doar câteva zile, iar ninsoarea va continua și în Carpați. În România, precipitațiile vor fi mixte la altitudini mai joase, iar la munte se așteaptă ninsori consistente.

Meteorologii spun că acest episod rece este neobișnuit de puternic pentru începutul lunii octombrie. În unele regiuni, temperaturile prognozate nu au mai fost atât de scăzute de zeci de ani în această perioadă a anului. Totuși, veștile nu sunt complet sumbre: scenariile arată că frigul ar putea fi urmat de o încălzire rapidă, pe măsură ce circulația atlantică va aduce din nou aer mai cald spre Europa.

Până la revenirea vremii blânde, România și mare parte din Europa trec printr-un episod autentic de toamnă rece: temperaturi scăzute, brumă timpurie, ninsori în zonele montane și vânturi puternice. Începutul lunii octombrie 2025 aduce, așadar, o iarnă prematură pe creste și o toamnă aspră în restul țării.

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Ploi torențiale și minime spre 0 grade în România
