Județul din România devenit o mină de aur pentru investițiile imobiliare. Peste 1200 de tranzacții de terenuri într-o lună

Piața imobiliară din România trece printr-o perioadă de efervescență, iar terenurile agricole sunt în centrul atenției. Datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că numai în luna iulie 2025 s-au vândut peste 12.300 de terenuri agricole la nivel național. Printre județele fruntașe se detașează Buzău, unde s-au înregistrat 1.224 de tranzacții într-o singură lună, transformând zona într-un adevărat punct de atracție pentru investitori.

Creșterea vine pe fondul unei tendințe generale: românii au tranzacționat în iulie peste 66.000 de imobile, cu aproape 17.000 mai multe decât în luna precedentă. În acest context, terenurile agricole au atras o parte importantă a investițiilor, fie pentru exploatare directă, fie ca plasamente pe termen lung. În timp ce Buzăul a urcat pe primul loc la numărul de tranzacții, județe precum Mehedinți (858 de terenuri vândute) și Dolj (591 de terenuri) completează podiumul.

Boom imobiliar pe terenuri agricole

Buzăul a ajuns în atenția fermierilor și investitorilor nu doar prin numărul mare de tranzacții, ci și prin dinamica prețurilor și interesul crescut pentru suprafețe mari. Tranzacțiile includ atât loturi de câteva hectare, destinate micilor agricultori, cât și suprafețe extinse care intră în vizorul companiilor mari din agribusiness. Interesul este alimentat de creșterea prețurilor cerealelor, dar și de planurile guvernamentale de a oferi noi forme de sprijin prin credite garantate de stat pe termen lung pentru achiziția de terenuri.

La polul opus, în Teleorman, doar 21 de terenuri agricole au fost vândute în aceeași perioadă, iar în Sălaj și Ilfov s-au înregistrat sub 100 de tranzacții fiecare. Diferențele reflectă atât specificul economic al fiecărui județ, cât și nivelul cererii venite din partea fermierilor și investitorilor privați. În Dolj, de exemplu, un teren de aproape 31 de hectare a fost vândut cu peste 1,2 milioane de lei, ceea ce echivalează cu aproximativ 8.000 de euro pe hectar.

Ce urmează pentru investitori și fermieri

Cifrele confirmă că terenurile agricole au devenit o resursă strategică în România, iar județe precum Buzău, Dolj sau Mehedinți atrag constant capital nou. În plus, faptul că România are printre cele mai mari suprafețe de teren arabil din Uniunea Europeană face ca interesul pentru aceste tranzacții să fie alimentat și de jucători internaționali.

Pe termen scurt, investitorii se așteaptă ca măsurile anunțate de Ministerul Agriculturii, inclusiv creditele cu garanție de stat, să stimuleze și mai mult cererea. În paralel, fermierii locali caută soluții pentru a-și extinde exploatațiile și pentru a beneficia de subvențiile acordate prin APIA. Astfel, ceea ce se întâmplă acum în Buzău ar putea deveni model pentru alte județe, cu potențialul de a transforma piața terenurilor agricole într-un motor esențial al investițiilor imobiliare din România.