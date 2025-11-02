Cât e pensia de handicap pentru gradul 1, 2 sau 3. Toate sumele actualizate la zi

Într-o perioadă în care costurile de trai cresc constant, sprijinul financiar oferit persoanelor cu dizabilități devine esențial. Statul român continuă să acorde pensii și indemnizații de handicap menite să asigure un minim de siguranță financiară celor care se confruntă cu limitări fizice, psihice sau senzoriale. În 2025, valorile pensiilor de handicap și ale indemnizațiilor asociate au fost actualizate, iar diferențele dintre gradele 1, 2 și 3 rămân semnificative, reflectând nivelul de autonomie al fiecărui beneficiar.

Ce este pensia de handicap și cine o poate primi

Pensiile de handicap reprezintă un ajutor financiar oferit persoanelor care, din cauza unor afecțiuni severe, nu pot desfășura activități profesionale normale. Acestea sunt reglementate de Legea nr. 448/2006, care stabilește clar drepturile și procedurile de obținere. În funcție de severitatea afecțiunii, handicapul este clasificat în trei grade: grav (gradul 1), accentuat (gradul 2) și mediu (gradul 3).

Persoanele din categoria gradului 1 se confruntă cu pierderea totală a autonomiei și necesită ajutor permanent. În schimb, cei încadrați în gradul 2 au o autonomie parțială, iar gradul 3 include persoane care pot desfășura activități de bază, dar cu dificultăți.

Pensia de handicap pentru gradul 1 – sprijin total și indemnizație pentru însoțitor

Persoanele încadrate în gradul 1 beneficiază de cele mai ample forme de sprijin. Ele primesc o pensie de aproximativ 1.500 lei lunar, la care se adaugă o indemnizație pentru însoțitor de circa 1.300 lei, dacă nu au un asistent personal desemnat.

În plus, aceste persoane au transport gratuit, atât urban, cât și interurban, acces gratuit la tratamente medicale și reabilitare, precum și la dispozitive asistive. Beneficiarii și însoțitorii lor au, de asemenea, dreptul la bilete gratuite pentru evenimente culturale și sportive, conform Legii 448/2006.

Un aspect esențial este că indemnizația pentru însoțitor se acordă exclusiv persoanelor cu handicap grav, iar în lipsa unui însoțitor, suma poate fi folosită pentru plata unui asistent personal.

Gradul 2 – autonomie parțială și beneficii moderate

Cei încadrați în gradul 2 au o autonomie parțială, dar necesită sprijin ocazional. Pensia de handicap pentru acest grad este de 750 – 850 lei lunar, iar beneficiarii au acces la tratamente medicale gratuite, servicii sociale și unele reduceri pentru transport.

Spre deosebire de gradul 1, persoanele din gradul 2 nu primesc automat un însoțitor, dar pot beneficia de sprijin temporar în cazuri speciale, cum ar fi handicapul mental accentuat sau afecțiunile severe de auz și vedere.

De asemenea, persoanele din această categorie pot primi dispozitive medicale gratuite și bilete de tratament balnear, în funcție de recomandarea medicului.

Gradul 3 – beneficii limitate, dar esențiale

Persoanele cu handicap mediu, încadrate în gradul 3, primesc între 400 și 500 de lei lunar, fără drept la însoțitor. Chiar dacă nivelul de sprijin financiar este mai redus, statul le oferă acces la programe de integrare profesională și educațională, locuri de muncă adaptate și facilități fiscale.

Concret, acești beneficiari pot fi scutiți de la plata unor impozite pe venituri și bunuri, în funcție de deciziile autorităților locale.

Cum se obține pensia de handicap în 2025

Procedura de obținere a pensiei începe cu evaluarea medicală realizată de comisiile de specialitate ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). După stabilirea gradului de handicap, solicitantul trebuie să depună un dosar complet care conține:

cerere tip pentru evaluare;

copie a actului de identitate;

documente medicale (raport de la medicul specialist, scrisoare medicală, analize recente);

adeverință de venit;

decizia medicală a comisiei de evaluare.

Termenul de soluționare este, în general, de 30 de zile, iar decizia emisă stabilește drepturile și suma lunară acordată.

Alte forme de sprijin și reevaluare periodică

Pe lângă pensie, persoanele cu handicap pot beneficia de indemnizații suplimentare, cum ar fi:

500 lei/lună pentru handicap grav;

300 lei/lună pentru handicap accentuat.

De asemenea, legea prevede scutiri de impozite, gratuitate pentru transport public și prioritate la locuințe sociale adaptate nevoilor speciale. Reevaluarea gradului de handicap se face, de regulă, o dată la 1-2 ani, iar persoanele nedeplasabile pot solicita evaluarea la domiciliu.

Important: Aceste valori sunt orientative și pot varia în funcție de deciziile bugetare anuale și de ajustările legislative. Pentru informații precise, recomandăm verificarea ultimei hotărâri guvernamentale privind pensiile.