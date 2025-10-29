Noi drepturi pentru persoanele cu handicap din România, lista completă. Cum s-a schimbat legea pentru părinții copiilor cu nevoi speciale

Anul 2025 a adus o serie de modificări importante pentru persoanele cu dizabilități din România, dar și pentru părinții copiilor cu nevoi speciale. Unele schimbări sunt benefice și extind drepturile existente, altele aduc noi obligații fiscale sau procedurale. Actualizările legislative vizează atât viața profesională, prin facilitarea telemuncii, cât și accesul la tehnologii asistive, servicii publice, transport sau locuire. Totodată, anumite beneficii, precum indemnizația de solidaritate, au fost amânate din nou, iar contribuțiile la sănătate au devenit obligatorii pentru mai multe categorii de venituri.

Schimbările au fost introduse prin mai multe acte normative, printre care Legea 149/2025, Ordinul 723/2025, Legea 141/2025 și Ordinul ANPC 330/2025, completate de măsuri administrative aplicabile încă din prima jumătate a anului.

Telemunca pentru părinții copiilor cu dizabilități

Legea 149/2025 reprezintă una dintre cele mai importante modificări, întrucât extinde dreptul la telemuncă pentru salariații care au în întreținere copii cu handicap. Până acum, legislația nu acoperea această categorie în mod clar. De la 12 octombrie 2025, părinții copiilor cu dizabilități beneficiază de opt zile de muncă la domiciliu sau telemuncă pe lună.

Dacă au doi sau mai mulți copii încadrați în grad de handicap, aceștia primesc două zile suplimentare pentru fiecare copil, peste cele opt zile de bază. În plus, legea acordă același drept și părinților de gemeni, tripleți sau multipleți, chiar dacă aceștia nu au dizabilități. Măsura oferă un sprijin real pentru familiile care au nevoie de flexibilitate în programul de lucru, dar și pentru menținerea echilibrului între viața personală și cea profesională.

În plan practic, telemunca poate fi solicitată lunar, cu acordul angajatorului, pe baza documentelor medicale care atestă gradul de handicap al copilului.

E-vouchere pentru tehnologii asistive și acces la dispozitive moderne

Ordinul 723/2025, parte din proiectul „TECH ASSIST”, finanțat prin fonduri europene, introduce un program de e-vouchere destinate achiziției de tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilități. Cu un buget de peste 210 milioane lei, proiectul își propune să sprijine peste 4.000 de beneficiari prin oferirea unor vouchere cu valoare fixă, destinate cumpărării de proteze auditive, echipamente de mobilitate, tehnologii IT sau alte dispozitive medicale.

Pentru a fi eligibil, beneficiarul trebuie să aibă domiciliul în România și un grad de handicap grav, accentuat sau mediu, fără să fi primit anterior un voucher pentru același tip de echipament. Cererile se depun la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), împreună cu recomandarea medicului specialist și un deviz estimativ de la furnizorul selectat.

Voucherul este valabil 90 de zile, iar produsul cumpărat nu poate fi înstrăinat timp de trei ani. În caz contrar, beneficiarul riscă suspendarea dreptului de participare pentru următorii cinci ani.

Contribuția CASS pentru pensii și venituri salariale

Una dintre măsurile mai puțin favorabile este cea introdusă prin Legea 141/2025, care obligă persoanele cu handicap să plătească contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Statul nu mai suportă integral această contribuție, astfel că, pentru partea care depășește plafonul, se reține 10%.

Excepția rămâne valabilă doar pentru indemnizațiile de handicap, conform Legii 448/2006. Totodată, persoanele cu dizabilități care obțin venituri din muncă vor plăti contribuțiile sociale integral, la fel ca ceilalți angajați. Această modificare afectează și beneficiarii venitului minim de incluziune, care pierd scutirea de la plata contribuției.

Indemnizația de solidaritate și termenele amânate

Indemnizația de solidaritate, destinată pensionarilor cu handicap grav, vizual sau accentuat, a fost din nou amânată. Inițial programată pentru începutul anului 2025, aplicarea sa a fost împinsă mai întâi pentru 2026, apoi pentru 2027, din cauza constrângerilor bugetare. Măsura era menită să compenseze lipsa de creștere a pensiilor după recalcularea din august 2024.

Astfel, persoanele vizate nu vor primi momentan acest sprijin suplimentar, deși este deja prevăzut în legislație.

Accesibilitate mai mare la produse, servicii și transport

Legea 232/2022, care a devenit aplicabilă din iunie 2025, aduce cerințe noi privind accesibilitatea produselor și serviciilor. Printre obligațiile recente se numără adaptarea bancomatelor, automatelor de bilete și a serviciilor electronice, astfel încât să poată fi folosite de persoanele cu dizabilități.

Totodată, Ordinul ANPC 330/2025 impune transportatorilor obligația de a afișa prețurile biletelor în limbaj Braille în interiorul vehiculelor și de a pune la dispoziție dispozitive tactile pentru informarea pasagerilor nevăzători. Documentul schimbă și terminologia oficială, înlocuind termenul „handicap” cu „dizabilitate”, pentru a respecta principiile demnității și incluziunii.

Obligații noi pentru angajatorii care nu respectă cota legală

Companiile cu peste 50 de angajați care nu angajează persoane cu dizabilități în proporție de minimum 4% și preferă să plătească contribuția compensatorie trebuie acum să dovedească faptul că au contactat cel puțin trei ONG-uri specializate. Cererea de colaborare trebuie transmisă în termen de zece zile de la constatarea neîndeplinirii cotei și raportată ulterior la ANPDPD și ANOFM.

Deși nu au fost introduse amenzi suplimentare, firmele rămân obligate să plătească contribuția lunară la fondul de handicap, ajustată periodic în funcție de salariul minim brut.

Ce urmează în 2026 și 2027

Ministerul Muncii are în pregătire noi reglementări privind evaluarea medicală a persoanelor cu dizabilități și procesul de dezinstituționalizare. Printre măsuri se numără dreptul la locuințe protejate, centre de viață independentă și ajutoare de tranziție pentru cei care părăsesc centrele rezidențiale. Aceste modificări sunt programate să intre treptat în vigoare până în 2027.

Pentru familiile afectate, noul cadru legislativ reprezintă un pas înainte în privința drepturilor sociale, dar și o provocare administrativă. România începe, lent, să se alinieze standardelor europene în privința incluziunii persoanelor cu dizabilități, însă aplicarea reală a acestor drepturi rămâne cheia pentru a transforma legea în sprijin concret.