S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
15 oct. 2025 | 11:12
de Iulia Kelt

Cât de repede ajungi la conspirații pe YouTube, TikTok sau Instagram, fără voia ta. Cine te „împinge” mai repede
Internetul este plin de informații false, teorii conspiraționiste și narațiuni inventate care circulă cu o viteză uimitoare. O investigație recentă realizată de YouTuber-ul Benaminute arată cât de repede pot fi influențați utilizatorii de algoritmii platformelor video scurte, trecând de la simple căutări inofensive la conținut conspiraționist.

În loc ca teoriile să fie unite sub idei ample, cum era odinioară cazul cu „nu am ajuns niciodată pe Lună” sau „Pământul este plat”, astăzi algoritmii personalizează dezinformarea.

Fiecare utilizator ajunge, în funcție de interesele sale, într-un univers propriu de teorii, uneori absurde, alteori periculos de credibile, scrie Life Hacker.

De la dinozauri la „dispozitive de restaurare a ADN-ului”

Pentru a testa modul în care platformele duc publicul spre teorii ale conspirației, Benaminute a creat conturi „goale” pe TikTok, YouTube Shorts și Instagram Reels, simulând un utilizator obișnuit interesat de trei subiecte neutre: dinozauri, războiul din Vietnam și alegerile prezidențiale din 2000.

Rezultatele au fost revelatoare. Pe YouTube Shorts, după doar 541 de videoclipuri despre dinozauri, algoritmul a propus un clip din podcastul lui Joe Rogan, care susținea că piramidele ar fi fost „dispozitive de restaurare a ADN-ului”.

Pe TikTok, o teorie despre OZN-uri a apărut deja la videoclipul cu numărul 144, iar pe Instagram Reels, abia după 661 de clipuri a apărut ideea unui „telefon interzis care ar permite accesul într-o dimensiune paralelă”.

Când căutările s-au orientat către evenimente istorice precum războiul din Vietnam, deriva către conspirații s-a produs și mai rapid.

YouTube Shorts a ajuns la o teorie despre Arca lui Noe după doar șapte videoclipuri, TikTok a făcut legătura între compania BlackRock și o tentativă de asasinat, iar Instagram a promovat clasicul „Bush a orchestrat 9/11” după 139 de clipuri.

TikTok, campionul vitezei către conspirații

În medie, TikTok este platforma care duce cel mai repede utilizatorii spre conținut conspiraționist, în aproximativ 114 videoclipuri, adică puțin sub o oră de vizionare.

YouTube Shorts urmează cu 230 de clipuri (aproape două ore), iar Instagram Reels are nevoie de 275 de clipuri, adică în jur de două ore și 20 de minute.

Practic, în timpul necesar pentru a urmări un film Marvel, un utilizator poate ajunge de la o simplă curiozitate la o teorie periculoasă.

Fenomenul ridică întrebări serioase despre responsabilitatea platformelor și mecanismele de recomandare. Deși ar fi tentant să credem că există o agendă politică ascunsă, majoritatea indiciilor sugerează că scopul principal al algoritmilor este pur comercial: menținerea atenției utilizatorului.

Teoriile conspiraționiste sunt atractive pentru că oferă senzația de „cunoaștere secretă”, de apartenență la un grup care „știe adevărul”. Adevărul, în schimb, este adesea plictisitor, plin de nuanțe, de „cel mai probabil” și „conform dovezilor”.

În concluzie, experimentul lui Benaminute arată că rețelele sociale nu au nevoie de intenții malefice pentru a răspândi dezinformare, este suficient ca adevărul să fie mai puțin captivant decât minciuna.

