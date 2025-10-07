Cât de puternic va fi ciclonul care lovește România: Șefa ANM: “O situație de excepție” Cantități de apă record, de până la 140 l/mp

Un nou episod de vreme extremă lovește România. Un ciclon mediteranean activ a ajuns deja deasupra țării și aduce ploi torențiale, vânt puternic și cantități uriașe de precipitații. Meteorologii avertizează că în unele zone va ploua de trei ori mai mult decât media unei luni întregi de octombrie. Cinci județe și Capitala au intrat sub cod roșu de ploi abundente.

Ce zone vor fi cel mai grav afectate de ciclon

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins avertizarea de cod roșu pentru județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și pentru municipiul București, valabilă de marți seară, de la ora 21:00, până miercuri, la ora 15:00. Potrivit șefei ANM, Elena Mateescu, în aceste regiuni se vor înregistra cantități de apă impresionante.

”Am extins avertizarea meteorologică de cod roșu la nivelul județelor Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București având în vedere probabilitatea să înregistrăm precipitații torențiale abundente. E vorba de intervale scurte de timp sau prin acumulare în care cantitățile de apă pot fi cuprinse între 80 și 100 de litri pe metru pătrat și izolat 120-140 de litri pe metru pătrat”, a spus Elena Mateescu, la Digi24.

Specialiștii avertizează că în următoarele ore este posibil ca nivelul precipitațiilor să atingă recorduri locale, iar ploile să provoace inundații rapide în zonele joase sau insuficient drenate.

De ce este acest episod considerat ”o situație de excepție”

Șefa ANM a subliniat că România se confruntă cu o situație meteorologică rară, mai ales pentru luna octombrie.

”Este într-adevăr o situație de excepție luând în considerare că pentru o lună octombrie, la un interval de 5 zile, iată, a fost emis al doilea cod roșu pentru areale din partea de sud-est a țării, după episodul anterior din sud-vestul țării, unde am avut un cod roșu”, a explicat Elena Mateescu.

Potrivit acesteia, ciclonul este alimentat cu umezeală din bazinul vestic al Mării Negre, iar acest fenomen contribuie la acumularea unor cantități uriașe de apă.

”Acum avem un ciclon mediteranean alimentat și cu umezeală din bazinul vestic al Mării Negre care generează cantități importante de precipitații și vorbim de valori care pot depăși, cel puțin pentru zona afectată, de trei ori cât ar trebui să plouă în octombrie în această perioadă”, a adăugat directorul ANM.

Cum se va schimba vremea după trecerea ciclonului

După aceste ore dificile, veștile sunt ceva mai bune. De joi, vremea va începe să se amelioreze treptat, iar temperaturile vor crește simțitor.

”După expirarea codului portocaliu, de altfel de mâine seară de la ora 23, și galben, va mai rămâne joi după-amiaza la ora 18 o atenționare de cod galben pentru centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea pentru intensificări ale vântului. Joi vom observa o ameliorare în ceea ce privește aria precipitațiilor, astfel încât și din punct de vedere termic în aceste zile să contăm pe temperaturi ușor în creștere, mai ales la finalul săptămânii, de la maxime astăzi de 15-16 grade, în weekend să ajungă la 20-21 de grade în lunca Dunării”, a precizat Elena Mateescu.

Românii trebuie însă să rămână vigilenți: până la îmbunătățirea vremii, ciclonul mediteranean promite un episod de ploi fără precedent pentru începutul lunii octombrie.