Cât de profitabilă e o covrigărie. Cât câștigi dacă vinzi 300 de covrigi pe zi. Exemplu concret de calcul

O covrigărie rămâne una dintre afacerile accesibile și profitabile pentru antreprenorii mici. Rentabilitatea depinde de numărul de produse vândute, costurile de producție și cheltuielile operaționale. În acest articol, vom analiza concret cât se poate câștiga dacă o covrigărie vinde 300 de covrigi pe zi.

Cât costă producția și cheltuielile zilnice ale unei covrigării

Pentru a evalua rentabilitatea unei covrigării, primul pas este estimarea costurilor de producție. Ingredientele necesare pentru un covrig includ făină, drojdie, zahăr, ulei, sare și, opțional, semințe sau toppinguri. Costul mediu al unui covrig variază între 0,50 și 0,80 lei, în funcție de calitatea ingredientelor și cantitatea produsă zilnic.

La aceste cheltuieli se adaugă costurile operaționale: energie electrică, gaz, apă, chirie, salarii, ambalaje și taxe. Pentru o covrigărie de dimensiuni mici, cheltuielile zilnice totale pot fi între 800 și 1.500 lei, în funcție de locație și de nivelul utilităților.

Veniturile generate de vânzări

Dacă se vând 300 de covrigi pe zi, iar prețul mediu de vânzare este de 3 lei pe covrig, venitul zilnic brut ar ajunge la 900 lei, echivalentul a 27.000 lei pe lună, presupunând că afacerea funcționează 30 de zile lunar.

Costul de producție pentru cei 300 de covrigi ar fi aproximativ 210 lei (0,70 lei pe covrig), iar cheltuielile operaționale zilnice estimate la 1.000 lei duc la un total de 1.210 lei pe zi.

În această situație, venitul zilnic brut nu acoperă integral cheltuielile, ceea ce arată că este necesară creșterea vânzărilor sau optimizarea costurilor.

Pentru 2025, prețurile medii practicate sunt: covrig simplu cu semințe, mac sau sare – 2,50 lei; cu cașcaval – 4,50 lei; cu umplutură de Nutella – 5,50 lei; cu umplutură de vișine – 4,99 lei. Aceste valori reflectă prețurile celei mai cunoscute covrigării din România.

Profitul și factorii care influențează rentabilitatea

Profitul depinde direct de raportul între venituri și cheltuieli. Optimizarea ingredientelor, reducerea pierderilor și creșterea volumului de vânzări pot transforma afacerea într-una profitabilă.

De exemplu, dacă prețul unui covrig crește la 3,5 lei și vânzările ajung la 400 de covrigi pe zi, venitul zilnic brut poate urca la 1.400 lei, iar profitul net, după deducerea costurilor, poate fi între 300 și 400 lei pe zi.

Rentabilitatea este influențată de mai mulți factori: locația magazinului, sezonalitatea, tipul de covrigi vânduți și eficiența personalului. În plus, strategii de marketing local, oferta de produse suplimentare și serviciile de livrare pot crește venitul și asigura stabilitatea afacerii pe termen lung.

Astfel, o covrigărie poate fi o afacere profitabilă în 2025, cu condiția gestionării eficiente a costurilor și menținerii unui volum constant de vânzări. Exemplele de calcul demonstrează clar că profitul depinde de prețul de vânzare și de numărul de covrigi comercializați zilnic.