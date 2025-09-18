Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Cât de mult cresc prețurile după desființarea plafonării adaosului comercial de la 1 octombrie. Care sunt produsele de bază

ACTUALITATE
Cât de mult cresc prețurile după desființarea plafonării adaosului comercial de la 1 octombrie. Care sunt produsele de bază
Mulți români nu știu ce înseamnă alimente de bază / foto: Playtech

Românii se pregătesc pentru scumpiri vizibile la alimentele de bază, după ce Guvernul a anunțat că nu va mai prelungi plafonarea adaosului comercial, măsură care expiră pe 30 septembrie 2025. Practic, începând cu 1 octombrie, produsele esențiale din coșul zilnic se vor vinde din nou la prețuri stabilite liber de comercianți, fără limitările impuse până acum.

Potrivit Executivului, plafonarea a dus la distorsiuni economice, afectând atât producătorii, cât și retailerii, motiv pentru care s-a decis renunțarea la acest mecanism. Totuși, premierul Ilie Bolojan va avea discuții cu marile lanțuri de magazine pentru a încerca să prevină scumpirile excesive. În același timp, opoziția și o parte dintre specialiști avertizează că măsura ar putea genera o creștere rapidă a inflației și o scădere accentuată a puterii de cumpărare, în special pentru românii cu venituri mici și medii.

Produsele vizate de plafonare până la 30 septembrie

Lista produselor cu adaos plafonat a inclus principalele alimente consumate zilnic de români: lapte, iaurt, brânză telemea, făină, mălai, ouă, ulei de floarea-soarelui, carne proaspătă de pui și porc, legume și fructe de sezon, cartofi, zahăr, smântână, unt și chiar magiun. Aceste produse au beneficiat, timp de mai multe luni, de o limitare a adaosului comercial care a împiedicat creșteri bruște de prețuri, oferind un oarecare echilibru într-o perioadă cu inflație ridicată.

Eliminarea plafonării înseamnă că prețurile acestora vor fi din nou dictate de cerere și ofertă, dar și de costurile reale de producție și distribuție. În lipsa unui control direct, experții estimează o creștere imediată de câteva procente, cu posibilitatea ca anumite produse – precum carnea, lactatele și uleiul – să se scumpească mai accelerat.

Impactul asupra consumatorilor și economiei

Specialiștii atrag atenția că, în lipsa plafonării, prețurile pot crește cu 2-3 puncte procentuale suplimentar la nivel general, ceea ce ar alimenta inflația și ar diminua consumul. Într-o perioadă în care cheltuielile pentru utilități și medicamente sunt deja mari, orice scumpire la alimentele de bază se resimte puternic în bugetele gospodăriilor, în special ale celor vulnerabile.

Guvernul mizează pe discuțiile cu marii retaileri pentru a limita efectele negative, dar, în lipsa unei reglementări ferme, evoluția reală a prețurilor va depinde exclusiv de piață. Pentru români, asta înseamnă că începutul lunii octombrie ar putea aduce facturi mai mari la cumpărături și o presiune suplimentară asupra veniturilor lunare.

