Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 19:47
de Badea Violeta

Cât costă un sejur în Turcia pentru vara lui 2026? Mulţi români îşi caută deja vacanţe
Antalya, Turcia. Sursa foto: Profimedia

Deși vara lui 2025 abia s-a încheiat, tot mai mulți români își planifică deja vacanțele pentru 2026. Pe grupurile de Facebook dedicate ofertelor turistice în Turcia au apărut primele discuții despre prețuri și recomandări. Cei care rezervă din timp spun că este cea mai bună strategie pentru a prinde tarife avantajoase.

Primele oferte pentru 2026 apar deja online

Pe pagina de Facebook Forum Turcia, un utilizator a întrebat: ”Bună ziua! A găsit careva un sejur la preț bun pentru 2026?”. Postarea a strâns rapid zeci de comentarii, iar primele răspunsuri nu au întârziat să apară.

”Da. Din 13 august, Vonresort, 2 adulți și 1 copil, 2400”, a scris un internaut, referindu-se la o ofertă deja rezervată.

Un alt membru al grupului a atras atenția: ”E devreme. Nu s-a sfârșit sezonul 2025 și cumpărăm pentru 2026. Iar preț bun nu putem hotărî decât după multe căutări și comparații de prețuri față de anul acesta și față de anul trecut, dacă le-am avut în vedere să le notăm undeva, căci altfel luăm de bună ce ne zic agențiile și sigur ne zic că cel mai bun preț îl au dumnealor”.

Rezervările timpurii, o strategie tot mai populară

Mulți utilizatori sunt însă de părere că rezervările făcute cu mult timp înainte aduc cele mai bune tarife.

”Nu este deloc devreme, e chiar indicat acum să rezervi pentru la anul. Noi așa facem an de an și e cea mai bună alegere”, a răspuns o altă persoană.

Un alt internaut a completat: ”Acum e momentul de luat. În noiembrie, la târg, cresc prețurile, dar trebuie și urmărite prețurile. Noi urmărim un hotel de anul trecut. A fost tot 2900 în noiembrie, acum e 2500, cel mai mic preț a fost 2300”.

Exemple de prețuri pentru vara lui 2026

O altă persoană a menționat: ”Sejururile în Antalya la 5* Premium, fără avion, sunt la prețuri foarte bune pentru vara 2026. Delphin, Royal etc”. În plus, un alt internaut a împărtășit propria experiență: ”Noi am luat la Didim, hotel Aquasis, 2 adulți și 1 copil de 2 ani, 960 € fără transport, ultima săptămână din luna mai. Noi am vrut neapărat la hotelul ăsta”.

Exemplele arată că, deși este încă devreme, ofertele pentru sezonul estival 2026 sunt deja disponibile și, în multe cazuri, mai avantajoase decât cele cumpărate în apropierea verii. Românii interesați de un sejur în Turcia au acum ocazia să își planifice vacanța cu peste un an înainte și să obțină tarife mai mici, mai ales dacă sunt flexibili în privința datelor de călătorie.

