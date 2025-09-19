Cât costă un metru cub de lemne, în toamna lui 2025? Preţurile au crescut considerabil

Pe măsură ce frigul se apropie, românii se confruntă cu prețuri tot mai mari la lemne, principala sursă de încălzire pentru milioane de gospodării din mediul rural. Creșterea TVA-ului și majorările succesive la energie, gaze și alimente au transformat lemnul într-un adevărat lux, complicând bugetele familiilor.

Scumpiri semnificative începând cu septembrie 2025

Depozitele de lemne din întreaga țară sunt pline, însă românii caută cu atenție cele mai bune prețuri. Dacă anul trecut un metru cub de lemn costa în jur de 500 de lei, acum tariful a sărit de 600 și chiar 700 de lei, în funcție de zonă și de tipul de lemn.

Pentru o familie care consumă aproximativ 5 metri cubi pentru încălzirea unei case de 100 de metri pătrați, asta înseamnă un plus de cel puțin 500 de lei față de anul trecut, relatează Cancan. Practic, de la o cheltuială medie de 3.000 de lei, nota de plată a urcat acum spre 3.500 de lei.

Românii se bazează pe lemn pentru a-și încălzi locuințele

Conform datelor oficiale, aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România depind de lemne pentru a se încălzi. Pentru multe dintre aceste familii, în special cele din mediul rural, alternativele precum centralele pe gaz sau pompele de căldură sunt inaccesibile financiar.

În acest context, scumpirea lemnului devine o povară reală, care se adaugă la creșterile deja resimțite la energia electrică, gaze și alimente. Multe familii sunt nevoite să reducă din alte cheltuieli doar pentru a acoperi costurile încălzirii.

Lemnul, un lux neașteptat pentru familiile din România

Astfel, lemnul, cândva cea mai accesibilă resursă pentru încălzire, ajunge să cântărească greu în bugetul familiilor. Pentru mulți români, sezonul rece nu aduce doar frig, ci și grija cheltuielilor, iar buzunarele se simt tot mai goale.

O iarnă care anterior părea obișnuită se transformă acum într-o provocare financiară, iar planificarea atentă a consumului de lemne devine esențială pentru a face față costurilor ridicate.

În aceste condiții, fiecare metru cub de lemn cumpărat trebuie calculat cu grijă, iar familiile sunt nevoite să găsească soluții inventive pentru a-și menține căldura fără a depăși bugetul.

Situația accentuează importanța economisirii și a unei strategii bine puse la punct pentru iarna care se apropie cu pași repezi.