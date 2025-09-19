Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 15:18
de Badea Violeta

Cât costă un metru cub de lemne, în toamna lui 2025? Preţurile au crescut considerabil

ACTUALITATE
Cât costă un metru cub de lemne, în toamna lui 2025? Preţurile au crescut considerabil
La ce pret se vinde un metru cub de lemne in toamna lui 2025? Sursa foto: Profimedia

Pe măsură ce frigul se apropie, românii se confruntă cu prețuri tot mai mari la lemne, principala sursă de încălzire pentru milioane de gospodării din mediul rural. Creșterea TVA-ului și majorările succesive la energie, gaze și alimente au transformat lemnul într-un adevărat lux, complicând bugetele familiilor.

Scumpiri semnificative începând cu septembrie 2025

Depozitele de lemne din întreaga țară sunt pline, însă românii caută cu atenție cele mai bune prețuri. Dacă anul trecut un metru cub de lemn costa în jur de 500 de lei, acum tariful a sărit de 600 și chiar 700 de lei, în funcție de zonă și de tipul de lemn.

Pentru o familie care consumă aproximativ 5 metri cubi pentru încălzirea unei case de 100 de metri pătrați, asta înseamnă un plus de cel puțin 500 de lei față de anul trecut, relatează Cancan. Practic, de la o cheltuială medie de 3.000 de lei, nota de plată a urcat acum spre 3.500 de lei.

Vezi și:
Cât costă un metru cub de lemne în această toamnă. Românii cumpără din timp pentru sezonul rece
Cât costă un gard din plasă, din lemn sau din BCA în 2025. Ce trebuie să știi despre autorizații, materiale și manoperă

Românii se bazează pe lemn pentru a-și încălzi locuințele

Conform datelor oficiale, aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România depind de lemne pentru a se încălzi. Pentru multe dintre aceste familii, în special cele din mediul rural, alternativele precum centralele pe gaz sau pompele de căldură sunt inaccesibile financiar.

În acest context, scumpirea lemnului devine o povară reală, care se adaugă la creșterile deja resimțite la energia electrică, gaze și alimente. Multe familii sunt nevoite să reducă din alte cheltuieli doar pentru a acoperi costurile încălzirii.

Lemnul, un lux neașteptat pentru familiile din România

Astfel, lemnul, cândva cea mai accesibilă resursă pentru încălzire, ajunge să cântărească greu în bugetul familiilor. Pentru mulți români, sezonul rece nu aduce doar frig, ci și grija cheltuielilor, iar buzunarele se simt tot mai goale.

O iarnă care anterior părea obișnuită se transformă acum într-o provocare financiară, iar planificarea atentă a consumului de lemne devine esențială pentru a face față costurilor ridicate.

În aceste condiții, fiecare metru cub de lemn cumpărat trebuie calculat cu grijă, iar familiile sunt nevoite să găsească soluții inventive pentru a-și menține căldura fără a depăși bugetul.

Situația accentuează importanța economisirii și a unei strategii bine puse la punct pentru iarna care se apropie cu pași repezi.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Căsnicii destrămate de conversații cu ChatGPT: cum un instrument de inteligență artificială devine „terapeut” și factor de divorț
Căsnicii destrămate de conversații cu ChatGPT: cum un instrument de inteligență artificială devine „terapeut” și factor de divorț
Cum poți ajunge să plătești 1000 de euro pentru o recenzie negativă pe Google
Cum poți ajunge să plătești 1000 de euro pentru o recenzie negativă pe Google
Versiunile reale ale castelelor din desenele Disney au fost dezvăluite. Cele mai multe sunt chiar în Europa
Versiunile reale ale castelelor din desenele Disney au fost dezvăluite. Cele mai multe sunt chiar în Europa
INTERVIU Alexandra Crâșmaru, CEO Illuma Clinique – despre antreprenoriatul feminin și leadershipul în estetică medicală
SPECIAL
INTERVIU Alexandra Crâșmaru, CEO Illuma Clinique – despre antreprenoriatul feminin și leadershipul în estetică medicală
Ouă retrase din supermarketurile Kaufland și Mega Image. Este risc de îmbolnăvire cu Salmonella
Ouă retrase din supermarketurile Kaufland și Mega Image. Este risc de îmbolnăvire cu Salmonella
”Ciao, ne vedem!”. De ce este cuvântul italian folosit greşit de români?
”Ciao, ne vedem!”. De ce este cuvântul italian folosit greşit de români?
Un român aflat în concediu în Italia, ţinut o lună în închisoare dintr-o greşeală. De ce era acuzat tânărul: „Coşmarul a luat sfarsit”
Un român aflat în concediu în Italia, ţinut o lună în închisoare dintr-o greşeală. De ce era acuzat tânărul: „Coşmarul a luat sfarsit”
„Moartea domnului Lăzărescu” revine pe marile ecrane la 20 de ani de la premiera care a făcut istorie
„Moartea domnului Lăzărescu” revine pe marile ecrane la 20 de ani de la premiera care a făcut istorie
Revista presei
Adevarul
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Mirela Vaida, mesaj pentru soţul ei, odată cu împlinirea a 16 ani de căsnicie. Imagine rară cu cei doi. Sper să nu fie o tigaie, că-i pun capac”
Playtech Știri
Câtă sare se pune la litrul de apă pentru varza murată? Cantitatea perfectă pentru a nu se înmuia la iarnă
Playtech Știri
Adriana Antoni, de la copilul remarcat de educatoare, la scena alături de Gheorghe Zamfir, Irina Loghin și Ioan Gyuri Pascu. „Când am pierdut-o pe mama, muzica m-a salvat”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...