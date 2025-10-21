Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
21 oct. 2025 | 19:28
de Daoud Andra

Cât costă un detector de gaze? Suma este mică pentru cât de mult ajută

Social
Cât costă un detector de gaze? Suma este mică pentru cât de mult ajută
Detectorul de gaz este obligatoriu în fiecare locuință

Tot mai multe incidente legate de scurgerile de gaze au determinat autoritățile să reamintească o regulă esențială pentru siguranța locuințelor: fiecare apartament care folosește gaze naturale trebuie să fie dotat cu un detector automat de gaze. Deși obligativitatea există de ani buni, mulți români nu au instalat încă un astfel de sistem, deși costurile sunt reduse comparativ cu riscurile pe care le previne.

Detectorul de gaze – o obligație veche, dar adesea ignorată

Obligativitatea montării detectoarelor automate de gaze a fost introdusă încă din 2004, iar din decembrie 2015, printr-un ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), s-a extins și la instalațiile interioare deja existente. Cu alte cuvinte, toți consumatorii de gaze naturale – fie că au aragaz, centrală termică sau alte aparate pe gaz – trebuie să monteze detectoare, în special în încăperile închise cu geamuri de tip termopan sau securizat, mai groase de 4 mm.

Lipsa unui astfel de dispozitiv poate avea consecințe: amenzi consistente sau chiar întreruperea alimentării cu gaze, dacă în cadrul reviziilor periodice se constată absența detectorului. Specialiștii atrag atenția că instalarea senzorilor nu trebuie făcută pe cont propriu.

„Montarea senzorului de gaze trebuie să fie realizată doar de un operator economic sau o firmă autorizată ANRE”, explică Andrei Biriș, purtător de cuvânt al ISU „Avram Iancu” Cluj, potrivit România TV. El mai precizează că rolul senzorului este crucial: „În cazul în care sunt scăpări de gaze, senzorul va emite zgomote puternice și va opri automat alimentarea cu gaze. În acest fel este redus riscul de producere a unui incident.”

Totodată, Biriș amintește că detectoarele de gaze nu trebuie confundate cu cele de fum, care avertizează locatarii în cazul unui incendiu. „Sunetul emis avertizează locatarii în cazul unui foc în locuință, oferind posibilitatea să se evacueze cât mai timpuriu și a nu se expune pericolelor”, a mai transmis acesta.

Cât costă un detector de gaze în 2025

Prețurile pentru detectoarele de gaze variază în funcție de model, precizie și sistemul de siguranță inclus. Potrivit ofertelor actuale, un kit complet de detecție, care conține senzorul, electrovalva de gaz (3/4) și instalarea efectivă, costă aproximativ 450 de lei.

Modelele mai performante, cu senzori de înaltă precizie, pot ajunge la 690 de lei, în timp ce unele magazine oferă pachete promoționale – senzor plus electrovalvă – la 369 de lei, cu montaj gratuit. Pe platformele online se găsesc și detectoare inteligente, dotate cu ecran tactil sau conectivitate Wi-Fi, la prețuri începând de la 100 de lei.

Durata de viață a unui astfel de dispozitiv este, în general, între 5 și 7 ani, după care este necesară înlocuirea pentru menținerea eficienței și siguranței instalației de gaze.

Vortexul polar care se formează acum ar putea aduce o iarnă cum România nu a mai avut din 1982
Recomandări
China descoperă urme de meteoriți rari în praful adus de pe fața nevăzută a Lunii – ce au descoperit oamenii de știință
China descoperă urme de meteoriți rari în praful adus de pe fața nevăzută a Lunii – ce au descoperit oamenii de știință
Statul va participa financiar la reconstrucția blocului din Rahova. „Locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari”
Statul va participa financiar la reconstrucția blocului din Rahova. „Locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari”
Cum este corect: „să aibă” sau „să aibe”? Zilnic întâlnim forma greșită, mulți o folosesc
Cum este corect: „să aibă” sau „să aibe”? Zilnic întâlnim forma greșită, mulți o folosesc
O plantă fosilizată de 407 milioane de ani contrazice regulile secvenței Fibonacci
O plantă fosilizată de 407 milioane de ani contrazice regulile secvenței Fibonacci
Joseph Adam, actor în filmul Cursa. Cum s-a adaptat la cinematografia din România: „E greu să fii comic în română. Nu prea înțeleg fiecare glumă”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Joseph Adam, actor în filmul Cursa. Cum s-a adaptat la cinematografia din România: „E greu să fii comic în română. Nu prea înțeleg fiecare glumă”. EXCLUSIV
Adolescenta de 17 ani rănită în urma exploziei din Rahova, operată la coloană. Riscă să rămână în scaun cu rotile. Ultimele detalii despre starea victimelor
Adolescenta de 17 ani rănită în urma exploziei din Rahova, operată la coloană. Riscă să rămână în scaun cu rotile. Ultimele detalii despre starea victimelor
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România, decizie de la Bruxelles. Modificări importante și pentru începători
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România, decizie de la Bruxelles. Modificări importante și pentru începători
Tron: Ares, cel mai recent eșec al Disney: filmul SF va produce pierderi de peste 130 de milioane de dolari
Tron: Ares, cel mai recent eșec al Disney: filmul SF va produce pierderi de peste 130 de milioane de dolari
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...