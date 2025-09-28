Cât costă un apartament în Dubai, în 2025? La ce să fii atent

Dubai continuă să atragă investitori și cumpărători de locuințe din întreaga lume, inclusiv români interesați de oportunități imobiliare. În 2025, piața este în creștere, iar prețurile sunt pe măsură. Dar cât costă, de fapt, un apartament în Dubai dacă transformăm sumele în lei și ce aspecte trebuie analizate înainte de a cumpăra?

Prețuri medii ale apartamentelor în 2025

Conform celor mai recente rapoarte imobiliare, prețurile apartamentelor din Dubai au atins valori record în 2025. Un apartament cu o cameră costă, în medie, aproximativ 1.515.000 lei, în timp ce pentru unul cu două camere trebuie să plătești în jur de 2.567.000 lei.

De asemenea, prețul pe metru pătrat a crescut semnificativ, atingând echivalentul de 1.900 lei pe fiecare picior pătrat, ceea ce se traduce în mii de euro pe metrul pătrat în zonele centrale și de lux.

Evoluția și tendințele pieței

În primele șase luni ale lui 2025, prețurile locuințelor din Dubai au urcat cu 8,4%, semn că cererea rămâne ridicată. Dacă la începutul anului media pe metru pătrat era echivalentul a 1.750 lei, acum a ajuns la 1.900 lei.

Totuși, analiștii avertizează că există riscul unei corecții de 10–15% până la finalul anului, deoarece urmează să fie livrate foarte multe apartamente noi, ceea ce ar putea duce la o ușoară scădere a valorilor de tranzacționare.

Zone și prețuri premium

Dacă un apartament de 1 cameră într-o zonă mai puțin centrală poate fi achiziționat cu aproximativ 1.500.000 lei, în cartiere exclusiviste precum Downtown Dubai, Palm Jumeirah, Dubai Marina sau Business Bay, prețurile urcă mult peste această medie.

Un apartament de 2 camere în aceste zone poate depăși cu ușurință pragul de 2.500.000 lei, iar cele cu vedere directă la mare sau la Burj Khalifa ajung la sume considerabil mai mari.

Factori importanți înainte de achiziție

Dacă vrei să investești într-un apartament în Dubai, trebuie să ții cont de câteva aspecte esențiale:

Taxele și comisioanele – Pe lângă prețul de cumpărare, vei achita taxe de înregistrare, întreținere și comisioane la transfer.

Stadiul construcției – Apartamentele aflate încă în dezvoltare (off-plan) sunt mai ieftine, dar implică riscuri de întârziere.

Facilități incluse – Piscine, spații verzi, sală de sport și servicii de securitate adaugă valoare pe termen lung.

Infrastructura zonei – Locațiile bine conectate la metrou, școli sau centre comerciale au un potențial mai mare de apreciere.

Tendințele pieței – Prețurile au crescut constant în ultimii ani, dar există posibilitatea unei corecții, ceea ce poate influența rentabilitatea investiției.

Un apartament în Dubai nu este ieftin nici pentru investitorii din România, dar rămâne o opțiune atractivă pentru cei care își doresc să intre pe o piață imobiliară puternic dezvoltată. În 2025, pentru un apartament cu o cameră trebuie să te aștepți la aproximativ 1,5 milioane de lei, iar pentru două camere la peste 2,5 milioane de lei. Alegerea zonei și evaluarea atentă a proiectului fac diferența între o investiție reușită și un risc asumat.