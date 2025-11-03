Cât costă telecabina până la Restaurant Panoramic, în Braşov? Preţurile şi pentru mâncare

Ultima ora
03 nov. 2025 | 17:44
de Vieriu Ionut

Una dintre cele mai aşteptate redeschideri turistice ale anului în Braşov a devenit realitate. După o investiţie importantă, instalaţia care urcă pe dealul Tâmpa şi restaurantul de la vârf pregătesc să îşi primească vizitatorii cu un design nou, tarife actualizate şi o experienţă complet modernizată.

Modernizarea telecabinei şi a restaurantului

Proiectul de modernizare a instalaţiei „Telecabina Tâmpa” şi al Restaurant Panoramic-ului din Braşov s-a finanţat cu peste 20 de milioane de euro. Din această sumă, mai mult de 12 milioane de euro au fost alocate reconstrucţiei restaurantului, iar circa 8 milioane euro au mers pentru modernizarea telecabinei.

Instalaţia urcă vizitatorii către vârful dealului Tâmpa, oferind o priveliște impresionantă asupra Braşovului. Conform comunicatelor, telecabina modernizată are o capacitate de 25 de persoane pe cursă şi poate transporta până la 6.000 de persoane pe zi.

Tarifele actuale şi preţurile din restaurant

Pentru accesul cu telecabina până la Restaurant Panoramic, tariful unui bilet dus-întors este de 45 de lei. La restaurant, preţurile pentru preparate sunt premium: o porţie de paste costă 85 de lei, iar o porţie de papanaşi 45 de lei.

Este important de știut că pentru a lua masa la Restaurant Panoramic este necesară rezervarea – aceasta asigură loc într-o locaţie ce urmează să devină una dintre destinaţiile-premium ale Braşovului după modernizare.

Aceste tarife reflectă atât localizarea deosebită (vârf de deal, panoramic), cât şi investiţia recentă în modernizare şi infrastructură.

Ce aduce nou experienţa la vârf

După reabilitare, Restaurantul Panoramic dispune de o capacitate de aproximativ 470 de persoane şi include zonă de lounge VIP, cafenea, terasă şi bar, toate integrate într-un concept de tip „all-in-one”. Traseul de acces rămâne telecabina, dar există şi posibilitatea de urcare pe jos prin două trasee montane — Treptele lui Gabony şi Drumul Serpentinelor — pentru cei care doresc o plimbare şi o experienţă de munte.

De asemenea, modernizarea instalației telecabinei a însemnat nu doar un design nou, dar şi adaptarea pentru accesibilitate: conform surselor, instalaţia a primit facilități pentru persoane cu dizabilități, precum şi dotări moderne de siguranţă şi confort.

Recomandări practice pentru turişti

Dacă plănuieşti o vizită la Braşov şi îţi doreşti o experienţă specială, iată câteva sugestii:

  • Achiziţionează biletul de telecabină în avans sau sosind devreme, pentru a evita eventualele aglomerări.
  • Rezervă masa la Restaurant Panoramic înainte de vizită, pentru a garanta locul.
  • Ia în calcul vremea: la altitudine, temperaturile pot fi mai scăzute, deci o jachetă uşoară e recomandată.
  • Dacă vrei doar panoramă şi cafea, zona lounge/terasă este o opţiune bună, chiar dacă nu iei masa „completă”.
