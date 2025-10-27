Brașovul renunţă la artificiile de Revelion. Anunţul primăriei, despre evenimentul dintre ani

Trecerea într-un nou an este, pentru multe comunități, sinonimă cu spectacole grandioase de lumini și zgomot. Totuși, în ultimii ani, impactul acestor tradiții asupra naturii și viețuitoarelor a devenit un subiect tot mai fierbinte. În fața acestor preocupări, un important oraș din România ia o decizie fermă, transformând sărbătoarea de Revelion într-un eveniment mai blând, dar la fel de spectaculos.

Autoritățile locale au anunțat o schimbare majoră în modul în care va fi marcată noaptea dintre ani în centrul civic. Astfel, începând cu acest an, faimoasele focuri de artificii, care animau Piața Sfatului, vor fi eliminate definitiv din program. Decizia, fundamentată pe date științifice și pe o dorință de protecție a viețuitoarelor, poziționează orașul ca un promotor al unui Revelion mai responsabil și mai ecologic.

Lasere în loc de artificii. O soluție pentru animalele traumatizate

Primăria Brașov a confirmat că zgomotul asurzitor al exploziilor pirotehnice va fi înlocuit de o alternativă modernă și non-invazivă: jocuri de lasere. Această soluție vine ca răspuns la stresul sever și la panica pe care artificiile le provoacă anual animalelor.

Potrivit declarațiilor oficiale ale primarului George Scripcaru, studiile arată că materialele pirotehnice au efecte negative grave asupra animalelor de companie și sălbatice. Acestea includ nu doar stres sever și panică, ci și riscul de pierdere a auzului, răniri și chiar moartea.

Autoritățile brașovene au subliniat că, în fiecare an, perioada sărbătorilor de iarnă aduce traume animalelor, fie că sunt de companie (câini și pisici) sau sălbatice, aflate în interiorul sau în apropierea orașului.

Primarul George Scripcaru a explicat raționamentul din spatele acestei decizii cruciale, făcând referire directă la experiențele stăpânilor de animale:

„Toţi iubim animalele de companie, fie că avem un căţel, o pisică sau un canar acasă, fie că doar le vedem la prieteni sau la rude. Din păcate, fiecare sfârşit de an este pentru aceste animale un adevărat coşmar, în special în noaptea de Revelion, când zeci şi sute de artificii explodează în tot oraşul. Noi, cei care avem un animal acasă, ştim că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă şi să se piardă. Auzim tot mai des cum dimineaţa noului an este doar o căutare pentru recuperarea câinelui sau pisicii pierdute din cauza artificiilor.”

El a precizat că, pentru a-i proteja pe „prietenii necuvântători”, a luat decizia ca evenimentul din Piața Sfatului să nu mai includă focul de artificii.

Apel către brașoveni

Decizia primăriei nu vizează doar spectacolul oficial, ci reprezintă și un apel la responsabilitate civică. Primarul George Scripcaru a lansat un apel direct către locuitori, cerându-le să evite achiziționarea și folosirea materialelor pirotehnice.

Acest apel este dublu justificat. Pe de o parte, se dorește eliminarea poluării fonice care terorizează animalele și care duce adesea la situații în care câinii și pisicile fug, de frică, din lesă sau din curțile proprietarilor. Pe de altă parte, autoritățile brașovene au invocat și preocupările legate de mediu.

Pe lângă disconfortul fonic, artificiile contribuie la poluarea mediului prin substanțele chimice eliberate în atmosferă în momentul exploziei, afectând întregul ecosistem, așa cum susțin autoritățile.

Primarul George Scripcaru speră ca exemplul municipalității să fie adoptat pe scară largă:

„Sper ca exemplul nostru să fie luat de tot mai mulţi braşoveni, iar noaptea dintre ani să fie un prilej de bucurie nu numai pentru noi, dar şi pentru animalele noastre de companie.”

Reguli stricte. Ce permite legea, în România

Autoritățile au reamintit brașovenilor și cadrul legal strict referitor la materialele pirotehnice. Legislația în vigoare interzice cumpărarea, deținerea și folosirea majorității articolelor pirotehnice de către publicul larg, chiar și în noaptea de Revelion.

Sunt exceptate doar articolele din clasa I, cum ar fi steluțele și lumânările de tort, care pot fi utilizate pe tot parcursul anului, cu condiția să fie folosite exclusiv în aer liber.

Conform legii actualizate, persoanele fizice nu pot cumpăra, deține sau folosi articole din clase superioare (II-IV) sau cele din clasa I, precum petardele, pocnitorile și „obiectele zburătoare luminoase”. Astfel, spectacolele pirotehnice de amploare pot fi organizate doar de către firme specializate, care dețin autorizațiile necesare.