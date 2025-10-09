Cât costă să trimiți în Anglia un colet cu DPD, GLS sau Fan Courier și în cât timp ajunge

Trimiterea unui colet din România în Marea Britanie implică costuri variabile și termene ce țin de curierul ales, greutatea și dimensiunile coletului, dar și de formalitățile vamale. În 2025, estimările indică tarife ce pornesc de la câteva zeci de lei, iar livrarea poate dura între câteva zile și o săptămână.

Ce tarife poți întâlni pentru trimiterea internațională cu GLS

GLS România are un tarif orientativ pentru colete internaționale, structurat pe categorii de dimensiuni: de exemplu, un colet ”XS” (maxim 35 cm) costă ~ RON 64,50, iar pentru dimensiuni mai mari (ex. ”L” sau ”XL”) prețurile pot urca la RON 263-552, în funcție de țintă și zona de livrare către regiuni mai îndepărtate din Europa.

În materie de timp, livrările GLS către alte țări europene se fac adesea în 72-120 de ore lucrătoare pentru transport internațional standard.

Cum stau DPD și Fan Courier cu tarifele și durata către UK

DPD România oferă servicii internaționale, dar nu publică un tarif fix general valabil pentru Regatul Unit, necesită solicitare de ofertă personalizată.

O comparație pe site-uri de curierat sugerează că DPD oferă opțiuni ”economice” între £18,15 (~ echivalent lei) pentru transporturi europene, care includ și zone est-europene, cu un termen estimativ de 2-4 zile în condiții bune.

În privința Fan Courier, compania nu afișează în mod clar tarife și termene pentru Anglia pe site-ul oficial, ci doar informații despre serviciile interne din România.

În general, firmele românești de curierat solicită oferte personalizate pentru destinații extra-UE, iar livrarea poate dura mai mult decât în interiorul țării.

Care sunt estimările pentru un colet obișnuit (ex. 5-10 kg)

Dacă ai un colet de aproximativ 5-10 kg, cu dimensiuni standard, iată estimări orientative:

Cu GLS , costul ar putea fi între RON 150 – 300+, în funcție de dimensiune și zonă de livrare în UK.

, costul ar putea fi între RON 150 – 300+, în funcție de dimensiune și zonă de livrare în UK. Cu DPD , estimativ ~ £20-£40 (echivalent în lei), cu termen de livrare între 3-5 zile lucrătoare, dacă ruta este favorabilă și formalitățile vamale nu impun întârzieri.

, estimativ ~ £20-£40 (echivalent în lei), cu termen de livrare între 3-5 zile lucrătoare, dacă ruta este favorabilă și formalitățile vamale nu impun întârzieri. Cu Fan Courier, pentru livrările internaționale, costul poate fi comparabil cu cel oferit de companiile care lucrează cu rețele internaționale partenere, iar termenul de livrare ar putea varia între 5-8 zile lucrătoare, depinzând de rută și de vama.

Este important să reții că aceste sume sunt estimative, iar tariful final va depinde de greutatea reală, de greutatea volumetrică, de dimensiunile coletului, de adresa de destinație exactă, de opțiunile suplimentare (asigurare, ramburs) și de taxele vamale sau TVA aplicabile în funcție de valoarea și natura bunului exportat.

