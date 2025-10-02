Cât costă să-ți renovezi apartamentul complet în 2025. Prețuri actualizate

Renovarea completă a unui apartament este, în 2025, una dintre cele mai fine balanțe pe care trebuie să le facă proprietarii: între bugetul disponibil, calitatea dorită și fluctuațiile constante ale prețurilor la materiale și manoperă. În urma analizării mai multor surse de încredere, prezentăm estimări concrete și reale pentru costurile totale, ce anume influențează prețul final și ce să verifici înainte de a începe lucrările.

Estimări generale de cost în funcție de mărime și profil de renovare

O renovare „la cheie” include lucrările de demontare, instalații electrice și sanitare, faianță, gresie, parchet, uși, ferestre, zugrăveli, și poate costa între 2.400 și 3.400 lei / mp.

Pentru un apartament de 2 camere (aproximativ 45-60 mp), estimările raportate de Playtech arată costuri între 13.000-18.000 euro, în funcție de standard, când renovarea este completă – cu finisaje premium, tâmplărie PVC sau alte componente de calitate mai ridicată.

Ce elemente intră în costul unei renovări complete

Pentru a înțelege mai bine ce cuprinde prețul total, iată o defalcare a principalelor componente:

Materiale de construcții și finisaje: șape, gleturi, adezivi, vopsele, gresie, faianță, parchet, plinte etc. De exemplu, un raport citează ~13.000 lei pentru materiale de bază și ~15.000 lei pentru finisaje într-o renovare completă de apartament cu 2 camere.

Manoperă: includ lucrări cum ar fi decopertare gresie/faianță (~35 lei/mp), montaj gresie/faianță (~100 lei/mp), montaj parchet laminat între 60-120 lei/mp, zugrăvit între 25-40 lei/mp, schimbări de instalații electrice și sanitare, etc.

Mobilier & obiecte sanitare: mobilier de bază, uși, ferestre, obiecte sanitare, iluminat, decorațiuni; aceste articole adaugă o parte semnificativă la costul complet, mai ales dacă sunt de calitate superioară.

Exemplu comparativ pe tipuri de apartament

Pentru un apartament cu:

2 camere (45-60 mp): renovare completă modernă + finisaje de calitate se situează între ~13.000-18.000 euro în multe orașe mari, sau în echivalentul în lei, când se aplică tarife locale și finisaje medii sau premium.

3 camere (65-75 mp): costurile cresc semnificativ, estimările pentru renovare completă (inclusiv instalații, finisaje de calitate) ajung la ~17.000-25.000 euro.

Ce factori determină variațiile de preț

Costul final al renovării este influențat de mai mulți factori esențiali:

Orașul / zona geografică — în orașe mari precum București sau Cluj, manopera și materialele tind să fie mai scumpe.

Calitatea materialelor — alegerea gresiei premium, tâmplărie cu geam tripan, mobilier de top etc. pot majora costurile.

Complexitatea lucrărilor — recompartimentări, modificări structurale, schimbări de instalații electrice și sanitare, tâmplărie exterioară.

Design interior și personalizare — implicarea unui designer sau elemente decorative speciale cresc costul.

Cheltuieli neprevăzute — este recomandabil să se prevadă un buget de rezervă de ~10-15% pentru eventuale probleme neanticipate.

Ce sumă să ai în vedere dacă vrei renovare completă în 2025

Dacă planifici renovarea completă a apartamentului tău, iată o estimare realistă în funcție de nivel:

Pentru standard mediu la 2 camere: 60-80 mp, estimativ 12.000-18.000 euro sau echivalent în lei, dacă materialele și manopera sunt de calitate bună, dar fără lux excesiv.

Pentru finisaje premium / design și personalizare: același apartament poate ajunge la peste 20.000 euro, dacă se aleg materialele de top, mobilier suținut, schimbări majore de instalații etc.